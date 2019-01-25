Мамаев и Кокорин всерьез опасаются, что им продлят срок содержания в СИЗО

Известные российские футболисты вот уже почти 4 месяца под стражей в «Бутырке» (СИЗО №2). Напомним, что в ночь с 8-го на 9 октября 2018 года они устроили адскую гулянку. Со стриптизом, алкоголем и драками. Сначала досталось водителю ведущей «Первого канала» Сергею Соловчуку (в уголовном деле есть видеозапись, как его несколько раз кидали на асфальт и били ногами). Затем в дорогой кофейне «прилетело» директору департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денису Паку и руководителю государственного научного центра «НАМИ» Сергею Гайсину. В итоге против Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Протосовицкого возбуждено дело по статье «хулиганство». И 11 октября 2018 года все четверо отправлены Тверским районным судом города Москвы под арест на время следствия.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании". Источник: Breaking Mash

8 декабря 2018 года арест футболистам продлили еще на два месяца. Так что новый 2019 год они провели в камерах СИЗО. И вот не за горами новый суд по избранию меры пресечения.

Александр Кокорин перед началом судебного заседания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нас до сих пор не ознакомили с материалами уголовного дела. При этом никаких следственных действий, ничего. Мы просто сидим в камерах. - Пожаловался пару дней назад правозащитникам из Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Мамаев. - Я боюсь, что все это означает, что 9 февраля нас не отпустят и снова отравят в СИЗО . Хотя, время еще есть. Если что на ознакомление с делом хватит и пары дней.

Похоже, теперь спортсмен разбирается не только в правилах футбола, но и в уголовно-процессуальном кодексе.

Сегодня свои опасения высказала и Татьяна Стукалова, адвокат Александра и Кирилла Кокорина. Она написала на своей официальной страничке в соцсети следующее:

- Сегодня была у Александра. Настроение, в общем и целом, хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы.

После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра... Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара.

Какова дальнейшая судьба футболистов — решит суд. Дата заседания пока не назначена, но действующий арест в силе до 9 февраля.

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