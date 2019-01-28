65-летний корреспондент «Комсомолки» пытается вернуть молодость

После Нового года многие по традиции начинают новую жизнь. Чаще всего, чтобы сбросить лишние килограммы, набранные после обильных застолий под елочкой. Вот и я твердо намеревался взяться за себя 3 - 4 января. Но слаб человек. Впереди маячило Рождество. Грех не отметить! Затем старый Новый год встретил, на Крещение в гости сходил. Встал на весы - 97 кг! (Перед праздниками было 93).

Все, дальше тянуть нельзя, решил я.

Кремлевская диета не виновата

«И этот журналист когда-то морочил нам голову кремлевской диетой!» - наверняка возмутится сейчас кто-то из читателей.

Нет, друзья, диета не виновата. Недавно общался с бывшим мэром Москвы Лужковым. Это же по его примеру начал я в далеком 2004 году испытывать на себе низкоуглеводную диету, ставшую тогда невероятно популярной благодаря «Комсомолке».

Лужков похудел тогда на 17 килограммов (со 106 до 89 кг). Я сбросил 19 (с 99 до 80 кг).

Докладываю. Спустя многие годы Юрий Михайлович все так же держит 89 кг. Хотя давно ест свой мед, гречневую кашу, ржаные лепешки, испеченные женой по особому рецепту... Все то, что запрещено на первых этапах низкоуглеводных диет. (Сейчас по новой моде их именуют кетодиетами.) Правда, пиво не пьет. И вообще алкоголь не принимает. Лужкову пошел 83-й год. А он полон энергии. Живчик!

Я же сорвался с диеты. Выбила из седла болезнь жены. Нет, она на моей диете не сидела, наоборот, подтрунивала над затеей мужа. Неизвестно, что стало причиной болезни. Рак - это судьба, сказал мне авторитетный академик-онколог. За пять лет - три сложнейшие операции, реанимации, бесчисленные сеансы химиотерапий, другие болезненные процедуры, анализы, хоспис... Тяжело видеть, когда любимый человек уходит, а ты не можешь помочь. Какое уж тут здоровое питание! Я держался эти годы на растворимом кофе с сахаром, бутербродах, пирожках. Справедливо говорят, смерть близкого человека - один из самых сильнейших стрессов. Оставшись один, порой до рассвета смотрел по ящику ментовские сериалы, чтобы забыться и ни о чем не думать.

Пиво вместо сладкого

В нашем доме был пивной ресторан. Раньше я равнодушно проходил мимо. (Пиво, как и сахар, пирожки - в кремлевке под запретом.) Во время болезни жены вообще не пил. Поскольку часто приходилось возить ее на анализы, консультации, процедуры... А тут черт дернул зайти жарким летом, перехватить кружку пенного холодного напитка. Постепенно стал завсегдатаем. Чтобы не идти в пустую квартиру, часами сидел за стойкой, тянул пиво и тупо смотрел на стену. Закрылся ресторан, в соседнем доме появился пивбар...

Стали возвращаться потерянные некогда на кремлевской диете килограммы. А с ними болячки. Сердце все чаще дает о себе знать, давление скачет, пульс. Несколько раз пришлось вызывать «Скорую». Колени к перемене погоды ноют по ночам, спать не дают. Голова болит ни с того ни с сего. Изжога часто мучает. Жизненная энергия, чувствую, уходит. Раньше бы статью за два часа наваял, а теперь сидишь несколько дней, выдаешь в час по паре строчек...

Последним сигналом SOS стал неожиданный звонок эндокринолога после очередной диспансеризации. «Срочно приходите на прием, у вас сахар 6,7!» Спешу в поликлинику. Врач рекомендовал купить глюкометр, две недели ежедневно колоться натощак, после еды, контролировать сахар. Стал колоться, отказался от пива, кофе с сахаром, пирожков, прочих сладостей, которыми заедал стрессы. Привел глюкозу в норму - 5,5. На повторном приеме врач похвалил, но предупредил: «Еще раз сахар поднимется за верхнюю границу нормы - 6,4, - поставлю диагноз: диабет!»

Где мои 17 лет?

Итак, решение принято. Но к чему конкретно стремиться? Долго перелистывал книги медиков, целителей. Все пишут одно: не злоупотребляй алкоголем, не кури, больше двигайся, меньше сиди, не переедай, закаляйся...

Вспомнил популярную в школе фразу: «Где мои 17 лет и два метра роста?» Рост, правда, был 178 см, но здоровье - отменное. Самое идеальное состояние души и тела в моей жизни. Летать хотелось! Вес был 77 кг, давление - 110/70 (в военкомате призывную комиссию проходили). На турнике крутился, подтягивался 15 раз утром и вечером.

Ставлю себе задачу - вернуться в состояние 17-летнего. Вес, стальные мускулы и пресс, выносливость, энергия... А там начнем избавляться от диагнозов, поставленных врачами за последние годы.

Руководитель «молодильного эксперимента» профессор Филипп КопыловФото: Михаил ФРОЛОВ

Знакомьтесь, доктор Копылов

Кремлевскую диету я испытывал в свое время под присмотром академика Лео Бокерии, главного кардиохирурга России, президента Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Лео Антонович сам не один десяток лет сидит на низкоуглеводной диете. Очень жизнерадостный, энергичный человек, ему 82.

Свой «молодильный эксперимент», разумеется, тоже решил проводить под строгим контролем врачей. Мне порекомендовали Институт персонализированной медицины Сеченовского университета Минздрава России. При институте есть Клиника управления здоровьем, пожалуй, первая в стране такого рода. Здесь осваивают на практике самые современные методы антиэйдж (антивозрастной) медицины. В дальнейшем их возьмет на вооружение российское здравоохранение. Возглавляет институт доктор медицинских наук, профессор Филипп Копылов. Сеченовский университет - альма-матер Копылова. После учебы он проходил стажировку в крупной мюнхенской клинике Инненштадт, вернулся в Москву. Он и кардиолог, и немного психиатр.

Филипп Юрьевич согласился курировать мой эксперимент по борьбе со старостью. Теперь я на практике буду применять его рекомендации.

Перед началом эксперимента сдал анализы крови, сделал кардиограмму, обследование сердца, сосудов, генетический тест. Затем пришел черед биоимпедансометрии. Оценка состава тела на специальном аппарате.

«Ваша конечная задача - 76 килограммов включая 12 кг жировой массы», - сообщила диетолог Наталья Владимировна Пугачева. Сейчас во мне 97 кг. Жира более чем вдвое выше нормы, показал аппарат. Придется сбросить аж 21 кг!

Тяжко вздохнув, я побрел в кабинет доктора Копылова. Получать инструкции по возвращению молодости...

Продолжение следует.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Проснись и ешь!

Ученые из Дюссельдорфского университета выяснили, что полноценный завтрак снижает риск диабета, кариеса и атеросклероза. Они обобщили сведения из шести работ, включающих почти 100 тысяч участников. Изучили публикации о риске развития диабета второго типа и массе тела пациентов и связи этих параметров с завтраком.

Результаты: те, кто пренебрегает завтраком, на 33% чаще страдают от диабета второго типа (инсулиннезависимого диабета). У людей без лишних килограммов риск развития заболевания несколько ниже - 22%. Чем чаще человек пропускает завтрак, тем выше вероятность стать пациентом эндокринолога. 4 - 5 пропусков ранних трапез в неделю повышают риск диабета второго типа на 55%.

В чем причина? Дело в том, что вместо завтрака люди часто перекусывают до обеда и не всегда правильно - сладостями или другими не слишком полезными продуктами.

А Американская ассоциация стоматологов опубликовала исследование, выявившее связь между пропуском завтраков и развитием кариеса у детей. Даже подслащенные хлопья лучше для зубов, чем полное отсутствие еды по утрам. Причина та же: недостаток калорий придется заесть и запить, скорее всего, сладостями и газировкой.

Регулярные прогульщики завтраков среднего возраста могут стать и пациентами кардиолога. Тот, кто готов хорошо подкрепиться по утрам, в 2,5 раза реже страдает от атеросклероза.

Анна КУТЫРИНА.