Корреспондент "Комсомольской правды" Евгений Черных: "Надо сбросить 21 килограмм на омолаживающей диете"

Продолжение. Начало

Эксперимент идет под контролем директора Института персонализированной медицины Сеченовского университета Минздрава России профессора Филиппа Копылова.

Сначала Евгений сдал анализы крови, сделал кардиограмму, обследовал сердце, сосуды.

Теперь доктор должен решить, как и на сколько нужно похудеть нашему экспериментатору, чтобы омолодить свой организм.

ГЛАВНОЕ - НЕ СОРВАТЬСЯ

- Филипп Юрьевич, первый вопрос - в 65 лет мне не поздно начинать восстанавливать здоровье, проводить «молодильный эксперимент»?

-Никогда не поздно. Даже после 50 лет никотинового стажа не поздно бросать курить. Это благоприятно скажется на здоровье.

- Я не курю.

- Прекрасно! Один из серьезнейших факторов риска отсутствует.

- С чего начнем?

- Сначала по результатам анализов оценим риски для вашего здоровья. Выявим имеющиеся хронические заболевания, потенциальные недуги. Затем определим стратегию управления вашими рисками.

-Звучит красиво!

- Это ряд профилактических мер с доказанной современной медициной эффективностью, которые мы в Институте подберем для продления вашего активного долголетия, торможения развития атеросклероза, предупреждения сердечно-сосудистых катастроф, главных убийц человечества. И под нашим контролем будете их выполнять. Как показывает мировая практика, наилучший эффект имеет только та стратегия оздоровления, где пациент активно участвует в изменении собственной судьбы. Сознательно и с удовольствием.

- Я готов, доктор!

- Все так говорят. Но самое сложное в превентивной (профилактической) медицине – как раз изменение образа жизни пациента. То, что не стоит больших денег. Но, как минимум, также эффективно для исцеления, оздоровления, как и правильно подобранные лекарства.

Врач советует: «Чтобы поправить здоровье, сядьте на диету, займитесь физкультурой, откажитесь от вредных привычек…» – «Да, конечно! Тушу последнюю сигарету, сегодня же записываюсь в фитнес-центр, перестаю жрать в три горла! »

Проходит неделя-вторая, пыл пациента потихоньку угасает. В подавляющем большинстве случаев.

Такая же ситуация и с лекарствами. Не поверите, но в течение года половина пациентов перестает принимать прописанные на длительное время медикаменты. Человек потихоньку возвращается к тому образу жизни, который и довел его до болезни. Это одна из самых серьезных проблем медицины.

- Мне отступать поздно, публично объявил про «молодильный эксперимент». Это как раз один из стимулов держаться.

- Прекрасно. Когда возникает ощущение, что делаешь не для врача, а для себя – это радикально меняет дело.

- Значит, с вашей помощью, доктор, я смогу затормозить старение, внешне преобразиться, стать энергичнее, крепче физически, повысить работоспособность?

-Конечно. Есть показатели сосудистого старения, так называемая жесткость сосудов. Которая изменяется не так быстро, как фигура. Но если будете выполнять все профилактические мероприятия и, в случае необходимости, принимать лекарства, то сможем определить, насколько тормозится и даже идет вспять процесс старения сосудов. И вычислить, пусть косвенно, насколько реальный биологический возраст изменился в лучшую сторону.

ТРИ "УБИЙЦЫ": Ожирение, высокий сахар и давление

Начинаем с доктором Копыловым определять мои риски.

Есть хороший тест знаменитого генетика, доктора наук Стива Хорвата, профессора Медицинской школы Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США). Стив известен во всем мире как создатель самых точных «часов старения».

В ходе исследований Хорват и его команда выяснили, что «часы старения» идут быстрее, если у человека есть любой из факторов:

1. Повышенный уровень глюкозы в крови. Благополучный показатель менее 5,5 ммоль/л. У меня – 7.1.

2. Повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ), показатель системного воспаления в организме. Оптимальный СРБ < 1,5 мг/л. У меня – 0.4. Норма.

3. Повышенный индекс массы тела (ИМТ) и объем талии. Идеальный ИМТ 18,5 - 24,9. 24,9 - 29,9 - «просто» избыточный вес. 30 - 35 - ожирение 1-й степени, 35 - 40 - ожирение 2-й степени, от 40 и выше - ожирение 3-й степени, или «морбидное», связанное с повышенным смертельным риском.

Чтобы узнать свой ИМТ, рост в метрах возводим в квадрат, а потом вес в кг делим на полученную цифру. Мой рост 1.75 м. Вес – 97 кг.

а) 1.75х1.75=3.06

б) 97:3.06=31.7 Ожирение 1-й степени.

Оптимальный объем талии для мужчин - менее 94 см, для женщин - менее 80 см.

У меня – 105 см. Перебор!

4. Повышенное систолическое (верхнее) давление. По последним рекомендациям медиков - не выше 130/80 мм рт. ст. до 65 лет и не выше 140/80 после 65 лет.

У меня периодически верхнее зашкаливает за 160, однажды подпрыгнуло до 200. Пришлось вызывать «скорую».

5. Повышенный уровень триглициридов в крови. Оптимально - менее 1,8 ммоль/л. У меня – 1.45. В норме.

- Главные ваши риски – ожирение, повышенные глюкоза и давление, - объясняет доктор Копылов. – То, что лишний вес, особенно висцеральный жир, накапливающийся на поясе, является триггером (спусковым крючком) для многих-многих заболеваний, того же диабета, гипертензии, непреложный факт. Поэтому мы стараемся в первую очередь привести вес пациента в норму. По ИМТ верхняя граница идеальной для вас нормы – 76 кг. Так что придется похудеть на 21 килограмм.

Показатель глюкозы натощак 7.1 уже дает право говорить о диагнозе «сахарный диабет». Недуг, связанный с нарушением углеводного обмена, сам по себе очень тяжелый, может дать много осложнений. Помимо того, он в разы ускоряет развитие атеросклероза. Атеросклеротические бляшки растут быстрее. Сердечно- сосудистые катастрофы – инсульты, инфаркты- на фоне диабета становятся гораздо более вероятными.

- Я читал, что диабет может вызывать рак.

- Там связь сложнее. Опасности инфаркта, инсульта достаточно.

Короче, напугал доктор Копылов журналиста. Поневоле придется заниматься своим здоровьем.

Первый этап «молодильного эксперимента», договорились мы с профессором, сбросить 10 килограммов лишнего веса. Потом вновь анализы. Посмотрим, что будет с глюкозой, давлением.

Из физкультуры Филипп Юрьевич прописал лишь ходьбу. По полчаса пять дней в неделю. По возможности, быстрым темпом. Я заикнулся о беге. Хочется же быстрее помолодеть! Профессор запретил. И с зарядкой рекомендовал пока повременить. Похудею до 87 кг, тогда проведем нагрузочные тесты, обсудим увеличение физической нагрузки.

Главное, конечно же, диета. Я предложил на первом этапе худеть на хорошо знакомой мне низкоуглеводной, «кремлевской», которую в начале 2000-х испытывал под надзором главного кардиохирурга России, академика Лео Бокерия. И вес легко поможет сбросить, и глюкозу в норму привести. Филипп Юрьевич согласился, но внес коррективы в духе средиземноморской диеты. Отказаться на первом этапе от красного мяса. К нему много вопросов у медиков накопилось в последние годы. Когда вновь буду обследоваться, похудев на 10 кг, заодно проверю, можно ли мне кушать красное мясо. Есть и такой анализ.

СТАРТ

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

Рыба, курятина, индейка, кролик, яйца, сыр, грибы, растительное масло, немного сметаны, сливок, сливочного масла, майонеза. Овощи обязательны с первого дня. Из них мы и будем получать «медленные углеводы». Капуста свежая, квашеная, цветная, брокколи, кабачки, огурцы и помидоры (свежие, соленые), сельдерей, тыква, перец сладкий, салат листовой, китайский, разная зелень, лук, чеснок, шпинат, репа, редька, баклажаны…

Морковь, свеклу, зеленый горошек, творог лучше в небольших количествах со второй-третьей недели.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ

Сахар и все прочие сладости, шоколад, хлеб и все мучные, хлебобулочные изделия, крупы, картошку, чипсы придется забыть надолго…

Фрукты, ягоды, семечки, орехи нежелательны в первые две-три недели.

ЧТО МОЖНО ПИТЬ

Минералку, лучше негазированную, обычную воду, чай, кофе без сахара… Несколько раз в неделю – рюмку водки, коньяка, виски, бокал сухого вина, шампанского. Только учтите - алкоголь вызывает аппетит и ослабляет контроль. Так что поосторожнее!

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПИТЬ

Пиво, даже безалкогольное, колы и прочие сладкие безалкогольные напитки, лимонады, соки, джин с тоником, вина и шампанское (кроме сухих!), настойки¸ ликеры.

От молока, кефира стоит воздержаться две-три недели.

МОЙ ВЫБОР

Упор буду делать на отварную рыбу (камбала, треска, скумбрия), иногда отварная курятина, индейка. Сыр. Яйца. Иногда грибы. Ничего жареного. Никаких колбас, сосисок.

Авокадо, квашеная, свежая капуста с оливковым маслом, пареная тыква, кабачки, другие овощи, немного соленых огурцов.

Вода, кофе с чайной ложкой сливочного масла (подсел недавно, понравилось), зеленый чай. Все, разумеется, без сахара, меда.Иногда бокал сухого красного вина. От крепких напитков давно дистанцировался, видно, выпил свою цистерну в молодости.

К первым блюдам стал равнодушен по примеру академика Лео Бокерия.

Если сильно потянет на сладкое, съем пару долек шоколада с содержанием какао свыше 75%.

Свой рацион усложнять не буду, чем проще, тем лучше. Надо срочно сбрасывать лишний вес, поскольку риски для здоровья большие обнаружились. Ведь в первую очередь худею ради здоровья, а фигура - потом.

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