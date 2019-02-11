За первую неделю «молодильного эксперимента» журналист «Комсомолки» Евгений Черных похудел на 4 килограмма

Напомню, стартовал я неделю назад с 97 кг.

САХАР – БЕЛАЯ СМЕРТЬ!

Четыре потерянных килограмма меня вовсе не удивили. Обычное начало низкоуглеводной кремлевской диеты. Которую я испытывал на страницах «Комсомолки» еще в 2004-2005 годах под руководством академика Лео Бокерия. Тогда на старте похудел на 5.5 кг. Правда, и вес был побольше.

За рекордами не гонюсь. К тому же по личному опыту знаю, что дальше результаты будут меньше, порой по несколько недель и вовсе стоять на месте. Так называемое плато. Впрочем, у некоторых самое большое падение веса может быть как раз во вторую-третью неделю.

Главное – продержаться первые три недели. За это время обычно организм адаптируется к новому стилю питания. Да и первые сброшенные килограммы воодушевляют, становятся хорошим стимулом для продолжения диеты. К тому же постепенно будет увеличиваться список разрешенных продуктов. Похудев, можно есть практически все. В разумных пределах. Другой вопрос, захочется ли вновь возвращаться к старому образу питания. Я, например, с 2004 года на дух не переношу всякие колы, спрайты, прочие газировки, фруктово-ягодные соки, перенасыщенные сахаром. Биг-маки и другой фаст-фуд – два-три раза в год…

Ну, а пока придется потерпеть. Хорошая фигура, как и красота, здоровье требует жертв. В том числе – кулинарных.

Низкоуглеводная диета, судя по названию, ограничивает в рационе сахар. В избытке он способствует диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, другим тяжелым недугам. Есть гипотеза лауреата Нобелевской премии Отто Варбурга, что раковые клетки кормятся сахаром. Даже болезнь Альцгеймера многие доктора описывают как «диабет третьего типа.» Специалисты по питанию спорят о многом, но сходятся в одном: сахар чрезвычайно вреден для здоровья. Не зря его образно называют «белой смертью», ядом.

Впрочем, «отравой» он стал лишь в последние десятилетия, когда фантастически вырос уровень его потребления. Особенно в «скрытом виде». Производители добавляют сахар во многие продукты, чтобы народ подсаживался на «сладкую иглу», больше покупал их изделия. С увеличением потребления сахара растет смертность от « сладкого недуга» диабета. По данным ВОЗ, сейчас он на шестом месте среди 10 ведущих причин смерти в мире. Хотя еще в 2000 году даже не входил в первую десятку.

Когда организм потребляет мало углеводов, он начинает перестраиваться, использовать кетоны, продукты распада жиров. Вырабатывает из кетонов больше единиц энергии на одну химическую реакцию, чем из глюкозы. Замедляется процесс старения, поскольку для получения нужной энергии требуется меньше химических реакций, повреждающих клетки организма. Заодно человек избавляется от лишнего жира, худеет.

Потому-то в духе времени низкоуглеводную диету называют сейчас кетогенной.

БЕЗ УГЛЕВОДОВ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Сегодня эта диета переживает очередной всплеск популярности. Бестселлер члена Американской коллегии питания доктора Джозефа Мерколы так и называется «Кетодиета – революционная система питания, которая поможет похудеть и «научит» ваш организм превращать жиры в энергию». Точно также в 70-80-х годах революционной называли низкоуглеводную диету доктора Аткинса, тоже американца.

Хотя научные основы еще в 20-е годы прошлого века разработал в СССР и внедрил в практику основоположник советской медицинской диетологии профессор Мануил Исаакович Певзнер. На заре советской власти он создал полтора десятка лечебных диет для различных групп заболеваний. Они до сих пор применяются в санаториях, лечебных учреждениях. Среди них и низкоуглеводная «Диета №8» для страдающих ожирением. Он же организовал и возглавил научную Клинику лечебного питания, которой руководил до самой смерти. Умер восьмидесятилетний Певзнер в 1952-м от внезапного инфаркта. Когда началось раскручиваться печально-знаменитое дело «врачей-убийц», затронувшее и его клинику. Но даже посмертно профессора записали в «убийцы». Одно из обвинений – «за 20 лет своего существования клиника лечебного питания в целом не стояла на марксистских, диалектических позициях…» Коллектив разогнали, низкоуглеводную диету- детище Певзнера – надолго забыли. Идею подхватили на Западе. Те же Аткинс, Монтиньяк…

В 2004-2010 годах благодаря «Комсомолке» низкоуглеводная кремлевская диета была самой популярной в России…

На кетодиету подсел знаменитый биохакер Серж Фаге, потративший более 200 тысяч долларов на укрепление своего здоровья. И вообще она очень популярна ныне в Силиконовой долине, обители компьютерных гениев. И в Голливуде.

Вот и знаменитая актриса, певица и просто красавица Дженнифер Лопес к грядущему пятидесятилетию решила сделать идеальную фигуру. Вместе с 43-летним бойфрендом-бейсболистом Алексом Родригесом в январе запустила в соцсетях флешмоб «Десять дней без сахара и углеводов!»

Здесь кроется принципиальная серьезная ошибка. Почему-то многие считают эту диету «безуглеводной».

jlo Звезда Голливуда Дженнифер Лопес на девятый день похудения без сахара.

ВНИМАНИЕ! Углеводы необходимы с первого дня диеты. 20-40 грамм ежедневно, чтобы запустить процесс похудения. Но это должны быть «медленные углеводы», которые не провоцируют резких скачков инсулина в крови. Их мы получаем в первые недели из овощей. ОБЯЗАНЫ получать, чтобы не было проблем со здоровьем.

Полагаю, что на самом деле десятидневный отказ Дженнифер Лопес с бойфрендом от углеводов – лукавство, вводящее в заблуждение поклонников. Во всяком случае, бойфренд писал, что питался только салатиками. В них действительно нет рафинированного сахара, но углеводы присутствуют. Те самые, медленные. Впрочем, одни салатики – это уже вегетарианство.

Количество углеводов в 100 граммах продуктов и напитков, разрешенных в первые три недели

Количество углеводов в 100 граммах продуктов

Как видите, выбор большой. Килограмм зеленого салата – всего 20 грамм углеводов. Минимальная дневная доза.

МОЙ ВЫБОР

На чем худел первую неделю эксперимента

Завтрак: 2-3 чашки кофе без сахара, меда, но с маленьким кусочком сливочного масла. Последнюю чашку – с кусочком сыра, грамм 50.

Второй завтрак: 1-2 яйца (в диете №8 Певзнера столько в день разрешалось).

Обед: Свежая или квашеная капуста (200-300 г), либо зеленый салат с оливковым маслом, 200 грамм отварной камбалы (скумбрии, минтая). Никаких десертов!

Перекус – 150 грамм сыра.

Ужин: отварная свекла, тыква, кабачки (200-300 грамм), либо мякоть авокадо с солью, перцем (очень вкусно!), два раза – курица. Зеленый чай без сахара. Пару раз ужинал отварными подберезовиками, которые сам летом собирал, заморозил в холодильнике.

Два бокала сухого красного вина выпил за неделю.

Кому-то рацион покажется невкусным, однообразным, даже убогим. Но для себя твердо решил: сейчас не до изысков кулинарных. Чем проще, тем лучше. Главное – здоровье. В первую очередь – привести в норму сахар. Напомню, содержание глюкозы в крови натощак у меня – 7.1. Можно ставить диагноз «сахарный диабет», сказал руководитель эксперимента, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Минздрава России профессор Филипп Копылов. Ранее диабетом пугал эндокринолог поликлиники, к которой приписан. Плюс давление надо нормализовать. Верхнее у меня регулярно прыгает за 160. Хотя бы до 140 довести.

Так что придется пока потерпеть ради здоровья.

Красное мясо доктор Копылов мне не рекомендовал на первом этапе эксперимента. Слишком много вопросов к нему накопилось у медиков. Тепличные помидоры, огурцы мне, человеку деревенскому, не нравятся. Ходить в их поиске по рынкам не хочу. Привез из деревни тыкву, кабачки, свеклу, капусту, ими пока обхожусь. Заморское авокадо, конечно, дороговато. Но я купил сразу десяток по акции, положил в холодильник.

Да и в процесс надо втянуться, так что не до кулинарного разнообразия.

Да, еще каждый вечер вместо сидения у «ящика» 30-40 минут хожу быстрым шагом, как профессор Копылов прописал. В субботу-воскресенье – полтора часа катался на лыжах.

Через неделю читайте: советы доктора Копылова по питанию, рекомендации знаменитой йогини Индры Дэви, как начинать свой день. Сама Дэви прожила 101 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

65-летний корреспондент «Комсомолки» пытается вернуть молодость

Можно ли с помощью современных антиэйдж-технологий обмануть годы и снова почувствовать себя юным телом и душой, выясняет журналист Евгений Черных

После Нового года многие по традиции начинают новую жизнь. Чаще всего, чтобы сбросить лишние килограммы, набранные после обильных застолий под елочкой. Вот и я твердо намеревался взяться за себя 3-4 января. Но слаб человек. Впереди маячило Рождество. Грех не отметить! Затем Старый новый год в хорошей компании встретил, на Крещенье в гости сходил. Встал на весы – 97 кг!!! Перед праздниками было 93 (подробности).

Корреспондент "Комсомольской правды" Евгений Черных: "Надо сбросить 21 килограмм на омолаживающей диете"

65-летний журналист пытается вернуть молодость

Эксперимент идет под контролем директора Института персонализированной медицины Сеченовского университета Минздрава России профессора Филиппа Копылова. Сначала Евгений сдал анализы крови, сделал кардиограмму, обследовал сердце, сосуды. Теперь доктор должен решить, как и на сколько нужно похудеть нашему экспериментатору, чтобы омолодить свой организм (подробности).