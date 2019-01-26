2019-01-26T03:46:14+03:00
Звезды

В Сеть попали первые фото со съемок «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Главные роли в фильме исполняют Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Брэд Питт в роли дублера главного герояБрэд Питт в роли дублера главного героя
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В Сеть попали первые снимки со съемок нового, девятого по счету фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где играют такие звезды мирового кино, как Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Аль Пачино и другие знаменитые актеры.

Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Аль Пачино на съемках фильма

Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Аль Пачино на съемках фильма

Напомним, действие картины разворачивается в 1969 году в Лос Анджелесе. Два главных героя – бывший актер многосерийного телевестерна Bounty Law Рик Далтон (ДиКаприо) и его старый друг, дублер Клифф Бут (Брэд Питт), который много лет выполнял за него все трюки. Они пытаются найти свое место в изменившемся Голливуде.

Леонардо ДиКаприо играет бывшего актера телевестерна Bounty Law Рика Далтона

Леонардо ДиКаприо играет бывшего актера телевестерна Bounty Law Рика Далтона

А у Рика есть соседка – актриса Шэрон Тейт (Марго Робби), супруга режиссера Романа Поланского, которую в 1969 году зверски убила банда сатанистов во главе с Чарльзом Мэнсоном.

Ранее сообщалось, что именно эта банда и будет в центре сюжета, однако эти слухи опроверг сам Тарантино. Он рассказал, что фильм будет посвящен в первую очередь эпохе конца 60-х как таковой, «когда в Голливуде была в самом разгаре эпоха хиппи».

Марго Робби досталась роль знаменитой соседки Рика, супруги режиссера Романа Полански Шэрон Тейт

Марго Робби досталась роль знаменитой соседки Рика, супруги режиссера Романа Полански Шэрон Тейт

«Я работал над этим сценарием пять лет. А в Лос-Анджелесе прожил большую часть своей жизни. И в 1969 году тоже там жил – мне тогда было семь лет. Я страстно хочу рассказать о том городе и о том Голливуде, которых больше нет», - поделился творческой задумкой Квентин Тарантино в одном из интервью.

Однажды в Голливуде Русский Трейлер 2019.

Ожидается, что бюджет фильма составит 100 миллионов долларов. Картина выйдет на широкий экран 26 июля 2019 года.

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Майк Мо, Скут Макнэйри, Аль Пачино, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Расселл.

Режиссер: Квентин Тарантино.

Жанр: Триллер.

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