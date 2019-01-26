В Сеть попали первые фото со съемок «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

В Сеть попали первые снимки со съемок нового, девятого по счету фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где играют такие звезды мирового кино, как Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Аль Пачино и другие знаменитые актеры.

Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Аль Пачино на съемках фильма

Напомним, действие картины разворачивается в 1969 году в Лос Анджелесе. Два главных героя – бывший актер многосерийного телевестерна Bounty Law Рик Далтон (ДиКаприо) и его старый друг, дублер Клифф Бут (Брэд Питт), который много лет выполнял за него все трюки. Они пытаются найти свое место в изменившемся Голливуде.

Леонардо ДиКаприо играет бывшего актера телевестерна Bounty Law Рика Далтона

А у Рика есть соседка – актриса Шэрон Тейт (Марго Робби), супруга режиссера Романа Поланского, которую в 1969 году зверски убила банда сатанистов во главе с Чарльзом Мэнсоном.

Ранее сообщалось, что именно эта банда и будет в центре сюжета, однако эти слухи опроверг сам Тарантино. Он рассказал, что фильм будет посвящен в первую очередь эпохе конца 60-х как таковой, «когда в Голливуде была в самом разгаре эпоха хиппи».

Марго Робби досталась роль знаменитой соседки Рика, супруги режиссера Романа Полански Шэрон Тейт

«Я работал над этим сценарием пять лет. А в Лос-Анджелесе прожил большую часть своей жизни. И в 1969 году тоже там жил – мне тогда было семь лет. Я страстно хочу рассказать о том городе и о том Голливуде, которых больше нет», - поделился творческой задумкой Квентин Тарантино в одном из интервью.

Однажды в Голливуде Русский Трейлер 2019.

Ожидается, что бюджет фильма составит 100 миллионов долларов. Картина выйдет на широкий экран 26 июля 2019 года.

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Майк Мо, Скут Макнэйри, Аль Пачино, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Бёрт Рейнольдс, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Расселл.

Режиссер: Квентин Тарантино.

Жанр: Триллер.