Спонсоры выделили на концерт Пугачевой 40 миллионов рублей

В пятницу 25 января в Фейсбуке всплыл документ, в котором госкорпорация «Ростех» просит компанию «Вертолеты России» оказать спонсорскую помощь в размере 40 миллионов рублей Алле Пугачевой для проведения юбилейного концерта (15 апреля певице исполнится 70 лет-Ред.).

Впрочем, ничего удивительного в этом нет, эти компании действительно спонсоры апрельского концерта Примадонны, они указаны на афишах.

alla_orfey Афиша концерта Аллы Пугачевой

Коллектив Пугачевой подтверждает, что им действительно была оказана спонсорская помощь и выражает благодарность меценатам. Правда, сумму помощи сотрудники АБ отказались уточнять, мол, коммерческая тайна.

- Да, 40 миллионов рублей - это солидная сумма, но для проведения юбилейного концерта Алле Пугачевой ещё придётся немало потратить и своих средств, - говорит промоутер Алина Красная. - Судите сами: один большой рекламный баннер (на месяц) в Москве стоит миллион рублей. Один плакат - 40 тысяч рублей (в среднем). Аренда зала Кремлевского дворца - 8 миллионов рублей. Плюс включите в смету зарплату музыкантов и танцоров балета, декорации, костюмы. К примеру, шоу Николая Баскова «Игра» обошлось артисту в 2 миллиона евро (около 150 миллионов рублей).

ЧТО ГОВОРЯТ СПОНСОРЫ

«Это дань уважения таланту»

- Решение о поддержке юбилейного концерта - это часть большой системной работы корпорации, в которую помимо финансирования культурно-массовых мероприятий входит поддержка молодежных проектов и спорта, -прокомментировали «КП» в «Ростехе».

- «Вертолеты России» являются акционерным обществом и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство, регулируемое федеральным законом «О рекламе», следует рассматривать именно как расходы на рекламу. Это работа, направленная, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий.

Предприятия госкорпорации также вкладывают средства в благотворительные проекты, направленные на помощь в лечении и профилактике заболеваний, а также помощь детям и старшему поколению. Благотворительность представляет собой бескорыстную поддержку физических или юридических лиц. Благотворительная деятельность не преследует своей целью извлечение коммерческой выгоды и иных дивидендов.

В рамках благотворительной деятельности организациями госкорпорации «Ростех» в 2018 году были реализовано более 30 различных проектов.

Творчество Аллы Борисовны Пугачевой красной нитью проходит через историю отечественной эстрады, ее песни объединяют несколько поколений и остаются актуальными по сей день. Участие в этом проекте позволит нам не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране. Финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Друзья споют для Аллы

Как уже писала «КП», билеты на концерт Пугачевой (он состоится в Кремлёвском дворце 17 апреля - Ред.) были раскуплены ещё в первый день продаж. Правда, небольшой частью билетов завладели перекупщики, которые продают приглашения аж за 300 тысяч рублей. Впрочем, не факт, что вы даже за такие деньги купите настоящий билет. Подделок бродит много по Сети.

Поступили в продажу билеты и на сборный концерт, посвящённый юбилею певицы. Его будет снимать в Крокусе Первый канал. Сама артистка наверняка будет замечена в зрительном зале, поскольку ведущим шоу будет ее супруг Максим Галкин. Но пока артисты размышляют над репертуаром. Вполне возможно, что звезды будут петь не только песни АБ, но и свои хиты, которым она симпатизирует.

Цены на билеты пока средние: от 4 до 50 тысяч рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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