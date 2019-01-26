2019-01-26T17:07:46+03:00
Звезды

Снова про Богомолова и Виторгана: Собчак устроила скандал в студии НТВ

Телеведущая покинула студию, отказашись отвечать на провокационные вопросы
Ольга АНТОНОВА
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Ксения Собчак.Ксения Собчак.Фото: REUTERS
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На видео, которое опубликовал телеканал НТВ улыбающаяся Ксения Собчак молча идет к выходу. Трудно поверить, что за несколько минут до этого, как утверждает официальный представитель телеканала, звезда устроила скандал в студии НТВ, когда ей задали вопрос о драке Богомолова и Виторгана. А после просто развернулась и ушла.

Судя по всему, Ксения вслед за своим супругом "второй раз не выдержит этого визга". Именно так прокомментировал два дня назад актер ситуацию вокруг его конфликта с театральным режиссером и предложил закрыть эту тему. Но сделать это не так-то просто, учитывая, что именно она была лидером рейтинга всех новостей.

Виданное ли дело, когда известный артист вызывает поговорить режиссера из кофейни в центре Москвы, где разговор быстро перерастает в рукоприкладство. Позже Богомолов признался, что у нее были смещены кости черепа и поломан нос. В кофейню была вызвана "скорая помощь". Однако, писать заявление на обидчика предполагаемый любовник Собчак не стал. Быть может, потому что сразу после драка сама виновница конфликта вместе с Богомоловым уехала в другой ресторан, где, как говорят, утешала его.

Собчак устроила скандал в студии НТВ.

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