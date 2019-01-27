Девять человек пострадали в массовых авариях из-за рекордного снегопада под Москвой

Минувшие сутки в Москве прозвали "днем жестянщика". Хотя это уже далеко не первый снег, и все владельцы давно переобули автомобили, многие оказались не готовы к непогоде. Из-за метели и гололеда в столице и Московской области фиксировали многочисленные аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688342" frameborder="0"></iframe> Массовые аварии из-за снегопада на Симферопольской трассе в Подмосковье.

В пяти крупных ДТП на двух федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в Подмосковье пострадало девять человек и получили повреждения 35 автомобилей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688347" frameborder="0"></iframe> В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.

Пять человек получили легкие травмы, им оказали помощь на месте ДТП, от госпитализации они отказались. Четверо пострадавших были доставлены в московские клиники с травмами различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Так, например, на трассе М-2 «Крым» в районе города Чехов столкнулись 16 автомобилей, пострадали два человека.

Ранее сайт kp.ru писал о массовых авариях на Симферопольском шоссе, которые произошли из-за непогоды 26 января. В общей сложности там повредили свои авто около ста автомобилистов. Из-за этого был практически заблокирован въезд в столицу.

Отметим, что сложная обстановка на дорогах будет сохраняться еще двое суток: снегопад, по прогнозам синоптиков, будет идти все воскресенье и продолжится до утра понедельника. В Центре организации дорожного движения Москвы убедительно просят водителей в ближайшие дни пересесть на метро и МЦК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День жестянщика на Симферопольском шоссе: из-за снегопада в аварии попали сразу 100 машин

Сильно не повезло тем, кто выбрал это направление в выходные (подробности)

В ТЕМУ

Снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет

В столице выпала треть месячной нормы осадков (подробности)