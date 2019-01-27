2019-01-27T12:05:14+03:00
Происшествия

Девять человек пострадали в массовых авариях из-за рекордного снегопада под Москвой

На двух федеральных трассах произошло сразу несколько ДТП с участием десятков автомобилей [видео]
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
По итогам серии аварий в субботу четверо пострадавших были доставлены в московские клиники с травмами.По итогам серии аварий в субботу четверо пострадавших были доставлены в московские клиники с травмами.
Изменить размер текста:

Минувшие сутки в Москве прозвали "днем жестянщика". Хотя это уже далеко не первый снег, и все владельцы давно переобули автомобили, многие оказались не готовы к непогоде. Из-за метели и гололеда в столице и Московской области фиксировали многочисленные аварии.

Массовые аварии из-за снегопада на Симферопольской трассе в Подмосковье.

В пяти крупных ДТП на двух федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в Подмосковье пострадало девять человек и получили повреждения 35 автомобилей.

В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.

Пять человек получили легкие травмы, им оказали помощь на месте ДТП, от госпитализации они отказались. Четверо пострадавших были доставлены в московские клиники с травмами различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Так, например, на трассе М-2 «Крым» в районе города Чехов столкнулись 16 автомобилей, пострадали два человека.

Ранее сайт kp.ru писал о массовых авариях на Симферопольском шоссе, которые произошли из-за непогоды 26 января. В общей сложности там повредили свои авто около ста автомобилистов. Из-за этого был практически заблокирован въезд в столицу.

Отметим, что сложная обстановка на дорогах будет сохраняться еще двое суток: снегопад, по прогнозам синоптиков, будет идти все воскресенье и продолжится до утра понедельника. В Центре организации дорожного движения Москвы убедительно просят водителей в ближайшие дни пересесть на метро и МЦК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День жестянщика на Симферопольском шоссе: из-за снегопада в аварии попали сразу 100 машин

Сильно не повезло тем, кто выбрал это направление в выходные (подробности)

В ТЕМУ

Снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет

В столице выпала треть месячной нормы осадков (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ряд японских компаний получили письма с ядом от имени казненных участников секты "Аум Синрике"*
Захарова высказалась о выделении блокадному Ленинграду 12 миллионов евро
Владимир Путин подписал указ о реформе университетских военных кафедр
Умер Владимир Черников - глава столичного департамента по борьбе с коррупцией
Эксперт о бое Емельяненко: "Думаю, для Федора настало время закончить карьеру"
Глава МИД Германии заявил, что молодые немцы мало знают о Холокосте
Пользователи Википедии добавили Хуана Гуайдо в список выдающихся выпускников университета Джорджа Вашингтона
Самолеты ВВС США и Канады подняли в воздух из-за российских бомбардировщиков
Теракт на Филиппинах: число жертв двух взрывов возле церкви возросло до 27
Источник: для российской армии разработали индивидуальный разведкомплекс "Глаз"
Появилось видео с потрясающим по красоте опалом, найденным в камне
В Париже похитили работу художника Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов 2015 года
Президент Bellator рассказал о будущем Федора Емельяненко
Из-за снегопада в Москве задержаны более сорока авиарейсов
В Минобороны Венесуэлы назвали примкнувшего к оппозиции военного атташе страны в США изменником Родины
Мадуро объявил «победу» Венесуэлы после ухода Помпео с заседания Совбеза ООН
Германия выделила 12 миллионов евро жертвам блокады Ленинграда
Снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет
Жертвами двух взрывов возле церкви на Филиппинах стали 19 человек
Депутат Рады пожаловался на газовый обман Европы
Военный атташе Венесуэлы в США открестился от Мадуро и признал президентом Гуаидо
Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике увеличилось до 114 человек
Россияне от смерча в аэропорту турецкой Антальи не пострадали
Госдеп США не собирается закрывать американское посольство в Венесуэле
Польский премьер посетовал на сложности борьбы с «Северным потоком – 2»
Трамп объявил о начале переговоров с демократами, обозвав их «дураками»
Президент Австрии обрушился на США с критикой из-за «Северного потока — 2»
Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле
Видео авиакатастрофы под Мурманском появилось в Сети