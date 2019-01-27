Революцию в Венесуэле готовили в Белом доме всего 2 недели

Предположения, что за лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо стоят власти США, подтвердились. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные источники в администрации Дональда Трампа, рассказало, что команда президента США несколько недель разрабатывала секретный план по свержению действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вела переговоры с Хуаном Гуаидо и другими оппозиционерами. Участие в разработке стратегии принимал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео и противники Мадуро в американском Конгрессе.

Переговоры с венесуэльской оппозицией начались еще в конце декабря, Хуан Гуаидо присоединился к ним только 10 января. Заручившись поддержкой Штатов, через пять дней Национальная ассамблея Венесуэлы объявила итоги президентских выборов в стране нелегитимными.

На митинге оппозиции в Каракасе.Фото: Александр КОЦ

Через 10 дней на встрече в Белом доме Дональд Трамп заявил, что готов поддержать Гуаидо и признать его временным президентом Венесуэлы. Сообщить об этом было поручено вице-президенту США Майклу Пенсу. Он позвонил оппозиционеру и пообещал поддержку Штатов, если Гуаидо сможет перехватить власть у Николаса Мадуро и вернуть страну на демократический путь развития.

Associated Press в своих конспирологических теориях пошел дальше и сообщил, что в середине декабря Гуаидо был в США, откуда отправился на переговоры в Колумбию и Бразилию. Оппозиционер должен был проинформировать власти этих стран о готовящихся массовых протестах. Помимо этого, особую поддержку Гуаидо получил от властей Канады. Глава МИД Христя Фриланд накануне инаугурации Мадуро 10 января предложила оппозиционеру всестороннею поддержку канадского правительства.

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