Принцип «колумбова яйца»: почему администрации Трампа перестал быть нужен переворот для «выбора» президента Венесуэлы

Память об открывшем Америку мореплавателе Колумбе в нашем веке подверглась сильному переосмыслению. Венесуэльский президент Уго Чавес (ум. 2013), дело которого ныне продолжает Николас Мадуро, в 2009 г. заявил, что мореплаватель положил начало геноциду американских индейцев и приветствовал колумбопад в Каракасе. Идеи Чавеса распространились и в Северной Америке: противники Трампа – соответственно, сторонники Хилари -- снесли в городах США несколько памятников Колумбу.

Однако Колумб остался в истории не только своим плаванием к берегам Америки и нехорошим поведением в открытом им Новом Свете. Он разрешил загадку "колумбова яйца", придумав, как поставить яйцо вертикальным образом, чтобы оно не падало. Решение заключалось в том, чтобы шмякнуть острый конец об стол – после чего уверенно ставить.

Именно это колумбово ноу-хау решили прнименить в той самой Венесуэле члены администрации Трампа. Они объявили Мадуро недолжным президентом, а должным – бодрого молодого человека Гуайдо, которого тут же официально признали, даже не поинтересовавшись, какую часть венесуэльской территории тот контролирует. Хотя прежде эффективный контроль над территорией считался важным условием дипломатического признания. То есть если раньше было принято сперва осуществлять переворот, а затем признавать переворотчиков, то теперь решили сделать это простым циркуляром – даже и без переворота. Колумбово яйцо, как оно есть.

Лидер оппозиции Хуана Гуайдо после консультации с Вашингтоном объявил себя главой государства.Фото: REUTERS

Такая быстрота и натиск очень понравились народному борцу А. А. Навальному: "Это совершенно правильное решение. Может наконец-то в Венесуэле к власти придет нормальное правительство, а не сборище идиотов Чавеса-Мадуро". Возможно, наряду с неприятием идиотизма Чавеса-Мадуро, Навальным двигала надежда, что передовой опыт американской администрации будет распространен и на другие страны: в Вашингтоне что Путин более не президент, а вместо него теперь будет править Навальный – он тоже молодой и бодрый.

Применение колумбова яйца в российских делах – мысль интересная, но здесь есть некоторые трудности. Чтобы стать полноценным президентом, американский избранник должен заполучить чемоданчик с кодами ядерной атаки – без чемоданчика как-то некузяво, -- а вдруг ему его не дадут, послав вместо этого на три буквы?

Но это еще не главное препятствие, его еще можно как-то преодолеть. Главное же в том, что немедленно объявится куча обиженных претендентов, недовольных тем, что США избрали президентом Навального – "а чем мы хуже?". Посмотрев на Каспарова, Касьянова и многих иных, подумаешь, что в самом деле ничуть не хуже.

Тут-то администрация США и влипнет –

"Пред испанкой благородной

Двое рыцарей стоят.

Оба смело и свободно

В очи прямо ей глядят.

Блещут оба красотою,

Оба сердцем горячи,

Оба мощною рукою

Оперлися на мечи.

«Кто, реши, любим тобою?» —

Оба деве говорят

И с надеждой молодою

В очи прямо ей глядят".

Причем рыцарей всего двое, а в случае претензии на российский трон рыцарей будет чертова псюрня – а бедному Помпео со всеми разбираться.

А это задача нелегкая. Как мы знаем, недавно супруг кандидата в президенты РФ К. А. Собчак артист М. Э. Виторган и друг того же кандидата в президенты режиссер К. Ю. Богомолов подрались у входа в заведение общепита, и мощный артист сломал режиссеру нос. Конечно, дело не новое. Полтора века назад было то же самое, о чем писал гр. Толстой в "Анне Карениной" – "Не говоря об исторических примерах, начиная с освеженного в памяти всех Прекрасною Еленою Менелая, целый ряд случаев современных неверностей жен мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича. "Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, граф Паскудин, Драм... Да, и Драм... такой честный, дельный человек... Семенов, Чагин, Сигонин", — вспоминал Алексей Александрович.

Конфликт Максима Виторгана и Константина Богомолова дошел до рукоприкладства.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Артист Максим Эммануилович тут решил последовать примеру истинно русского человека купца Калашникова, поразившего своею мышцей опричника Кирибеевича:

"И подумал Степан Парамонович:

«Чему быть суждено, то и сбудется;

Постою за правду до последнева!»

Изловчился он, приготовился,

Собрался со всею силою

И ударил своего ненавистника".

Сочувствие публики было скорее на стороне Максима Эммануиловича – все-таки дуэль по такому поводу укреплена в традиции, но примечательно то, что дуэль опять происходила рядом с заведением "Кофемания", которое, похоже, исполняет в современной Москве ту же функцию, что Пре-о-клерк или зады Люксембургского дворца в Париже мушкетеров – так все время проходят поединки. Ведь в заведении той же сети вином и злобой упоенны футболисты Кокорин с Мамаевым огрели стулом чиновника Пака.

История свирепых футболистов вообще загадочна. Их буйства имели место 8 октября 2018 г., 10 октября их взяли под стражу, и уже три с половиной месяца они сидят в тюрьме. За это время публике сообщили про их сложные семейные отношения, про то, что они пишут подметные письма болельщикам, про то, что они то ли будут, то ли не будут играть в футбол с надзирателями.

Не сообщили только одного: какое такое таинственное и сложнозапутанное дело расследуется уже четвертый месяц. При том, что весь город был свидетель злодеянья, все граждане согласно показали. Если бы буйство учинили тракторист Иванов и сантехник Сидоров, неужто следствие тянулось бы так же долго?

Может быть, решение по делу Кокорина и Мамаева должно быть принято на высочайшем уровне – отсюда и затяжка с решением. Но кто на властном олимпе решает дела о мордобоях – даже и непонятно.

РЕПОРТАЖ

«Мы не хотим стрелять друг в друга»: Как Венесуэла раскололась на два лагеря

На небольшой площади в центре Каракаса 300 человек хором зачитывали положения из законопроекта об амнистии для всех политзаключенных, которых оппозиция собирается выпустить сразу после того, как придет к власти в Венесуэле. «Удивительно, что до этого в свое время не додумались на Майдане», - подумал я (приехавший из Москвы Александр Коц — Ред.). Хотя, так или иначе, индульгенция победившей стороне на Украине в итоге была обеспечена. И никакие свидетельства причастности к массовой бойне со стороны оппонентов власти позже во внимание приняты не были. (подробности)

В ТЕМУ

Революцию в Венесуэле готовили в Белом доме всего 2 недели

Американские СМИ рассказали, как Хуан Гуаидо летал в Вашингтон на переговоры с командой Трампа (подробности)