Путин — на 75-летии снятия блокады: Жить нужно настоящим и будущим, но и забыть того, что было в Ленинграде, нельзя

Обычно куда бы ни приехал президент, он везде становится главным гостем. Однако, 75-летие полного снятия блокады Ленинграда стало тем случаем, когда Путин был одним из многих.

В это воскресенье погода израсходовало в Питере двухмесячный запас солнечного света. И если с утра во время парада на Дворцовой площади еще шел снег, то все остальное время были только солнце и мороз. На Пискаревское кладбище к мемориалу «Мать-Родина» люди начали стягиваться, едва рассвело. Перед входом строился почетный караул со знаменем, дети подходили сфотографироваться или просто постоять рядом. Кто-то с цветами, кто-то без, но в отличие от множества других случаев они приходили сюда не ради того, чтобы посмотреть на президента. Это был их праздник.

Владимир Путин поехал сначала к Рубежному камню на Невском пятачке. Туда, где воевал и был ранен его отец, где стоит монумент с надписью «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы, мы погибли, чтобы жили вы». Это был и его праздник.

Путин возлагает цветы в день 75-летия снятия фашистской блокады в Ленинграде.Блокада Ленинграда продлилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов в городе погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев

На Пискаревском кладбище Путин под неизменный стук метронома возложил венок к подножию обелиска и пошел к тем, кто, как и он, пришел отдать дань памяти погибшим в блокаду, выжившим и победившим. Он шел, пожимал руки, останавливался, чтобы успели сфотографироваться с ним. Это был их общий праздник.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на территории мемориального военно-исторического комплекса "Невский пятачок". Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССФото: REUTERS

В огромном зале «Ленрезерва» была развернута выставка о блокадном Ленинграде. Причем тут была не только техника, оружие или экспозиция. Это были живые картины. Волонтеры, одетые в военную форму или в одежду тех лет, оживляли собой пространство. Тут были полевой госпиталь («обратите внимание, как точно все воссоздано»), тут была обычная блокадная квартира («уникальный экспонат — подлинная сахарная голова, хозяева квартиры погибли и это богатство осталось нетронутым»), отделение милиции с работающими там сотрудниками, бомбоубежище с занимающимися школьниками, Дорога жизни с санями с детьми и уходящей под лед полуторкой.

Люди ходили, смотрели, примеряли на себя. Самая пронзительная сцена была в небольшом гроте, где крутились кадры блокадных дней. Два маленьких мальчика трех и пяти лет застыли, глядя на хронику ленинградских улиц с лежащими на них телами. Мама тянула их дальше, а они стояли и смотрели. Если может быть иллюстрация затертому выражению «живая память поколений», то это была она.

Путин вместе с посетителями ходил и смотрел, в одном месте поднял на руки и вытащил с переднего сиденья «виллиса» забравшегося туда мальчика и о чем-то перекинулся с ним парой слов. Зашел в ту самую воссозданную блокадную квартиру, где почти 900 дней не сдавались, жили, ждали освобождения.

Президент России Владимир Путин во время посещения выставочной экспозиции патриотического объединения "Ленрезерв". Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В «отделении милиции» на стене висел стенд, посвященный Невскому пятачку. В истории блокады все пронзительно, но это особый случай даже для нее. Дважды бойцы Красной армии захватывали и почти по полгода удерживали крошечный плацдарм на другом берегу Невы в надежде, что именно отсюда будет совершен рывок для освобождения от блокады. На микроскопическом пятачке в 500 метров погибли 50 тысяч человек. И проходя мимо, Путин увидел портрет отца, остановился и простоял почти две минуты. В этот день в Питере не было людей, непричастных к празднику.

После всего этого возле большой диорамы, посвященной «Дороге жизни» Путин почти не задержался.

- Владимир Владимирович, как впечатление? - спросил я.

- Хорошие, сильные! - кивнул Путин. - Молодцы организаторы! Здорово!

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Было видно, что его все увиденное сильно потрясло.

Путин уехал на праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», а к «Ленрезерву» сплошной колонной шли и шли жители города, которые должны были на это посмотреть собственными глазами.

- Жить нужно сегодняшним днем, настоящим и будущим, но и забыть того, что было в Ленинграде нельзя. Никогда! - сказал, открывая концерт Путин. - Нет и не будет прощенья нацистам, решившим сломить неприступный город измором. Вот это и называется — преступление против человечности. Даты, подобные сегодняшней, никогда не будут для нас проходными. Низкий поклон всем, кто спас этот город, разорвал блокаду и погнал врага вспять!

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