2019-01-27T20:45:15+03:00
Происшествия

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Неизвестный мужчина подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся [трансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Из Третьяковки украли картину КуинджиИз Третьяковки украли картину КуинджиФото: СОЦСЕТИ
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Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Посетители галереи были абсолютно уверены, что это сделал сотрудник музея. Только позже стало известно, что случилась самая настоящая кража.

В социальных сетях сообщают, что вход в Третьяковскую галерею на данный момент прекращен. Всех выходящих посетителей обыскивают сотрудники полиции.

Вор оставил раму и скрылся Фото: СОЦСЕТИ

Вор оставил раму и скрылсяФото: СОЦСЕТИ

На данный момент известно, что в Минкультуре официально подтвердили кражу картины. Об этом сообщил директор департамента музеев Владислав Кононов.

- Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри", - рассказал Кононов.

В социальных сетях очевидцы ишут, что похититель был одет очень просто: "рубашка ботанская и штанишки, как работник музея". С невозмутимым выражением лица неизвестный подошел к картине и снял ее со стены. В этот момент, по словам очевидцев, смотрительница зала со спокойным видом заглянула за колонну и ничего не заметив, ушла. Только через две минуты охранники обратили внимание, что картина пропала.

- Как такое возможно в "главном" музее - непонятно. Ждем официальных заявлений, - заявляют очевидцы пропажи.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

В Третьяковке украли картину на глазах у посетителей.Из здания Третьяковской галереи никого не выпускают. Похищение было совершено дерзко. Мужчина прямо при посетителях подошел к полотну, снял его и скрылся. Похищенная картина - полотно Куинджи Ай-Петри. Крым

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

ДОСЬЕ

Архип Куинджи считается мастером пейзажа. Образцом этого жанра является его работа «Ай-Петри. Крым», которая создавалась в период 1898-1908 гг. Ай-Петри – одна из гор в Крымском горном массиве, который находится в Ялте. Название горы с греческого переводится как Святой Пётр. Картина не утяжелена лишними деталями, во весь горизонт растянулись фигурные зубцы горы. От каменного массива исходит холод, ощущение тяжести и преграды.

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