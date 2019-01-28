Мария Порошина выходит из декрета через месяц после родов: многодетной актрисе нужны деньги

Мама пятерых детей Мария Порошина выйдет на работу уже 23 февраля – актриса сыграет в антрепризном спектакле. Следующие постановки с ее участием запланированы на март. В том случае, когда актер не является продюсером спектакля, он получает за участие в постановке по «звездным меркам» не так уж и много. Выход на сцену в антрепризе артистки «уровня» Марии Порошиной стоит в среднем 300 тыс. руб. Порошина задействована сразу в нескольких антрепризных постановках, но актриса надеется, что ей повезет и позовут сниматься в сериал или кино с хорошим бюджетом. До 7-го месяца беременности актриса выходила на сцену, а первые 5 месяцев снималась в новом сезоне «Челночниц» - так актриса смогла неплохо заработать.

11 января 2019 года Мария Порошина родила сына, из Перинатального медицинского она отправилась домой в сопровождении мамы и четырех дочерей. Старшая дочь Марии Порошиной 22-летняя Полина живет гражданским браком с режиссером Яном Яновским, финансовую поддержку ей оказывает отец – актер Гоша Куценко. А вот финансовые заботы о трех дочерях и новорожденном сыне лежат на Марии Порошиной. Стоит отметить, что многодетная работающая мама старается ни в чем не отказывать детям: отдых, кружки, няни, обновки… После родов в одном из самых престижных медицинских учреждений столицы Перинатальном медицинском центре, Мария Порошина заключила договор на годовое медицинское обслуживание ребенка. Программа премиального обслуживания стоит в среднем 350 тыс.руб. В стоимость включены осмотры и регулярные консультации педиатра и врачей других специализаций (например, хирурга-ортопеда), кроме того, ЭКГ, УЗИ-исследования, анализы, массаж и другие медицинские услуги. Все это - на дому: специалисты приезжают с необходимым оборудованием.

Мария Порошина с сыномФото: СОЦСЕТИ

Пока Мария все свободное время проводит с малышом. С дочками ей круглосуточно помогают управляться три няни. 13-летняя Серафима и 8-летняя Аграфена школьницы, их нужно возить не только на занятия, но и на кружки. С 2-летней Глафирой пока попроще – уроки проверять не нужно. Отец трех младших дочерей Порошиной – актер Илья Древнов. Пара развелась в начале лета после 17 лет брака. «Маша подала на развод сразу, как узнала о беременности. От Ильи ей не было финансовой помощи и поддержки. Мужчины рядом с Машей нет, мы и не задаем вопросы от кого сын. Предполагаем, что от Ильи. Никто не видел рядом с ней другого мужчины, а гулять многодетной матери некогда…» - рассказала нам коллега Порошиной. Мария не скрывала, что ее бывший не хотел большую семью – когда четвертый ребенок был только в планах, мужа одолевали сомнения. Почти пять лет Порошина не могла забеременеть в четвертый раз. А через два года после рождения Глафиры Мария забеременела в пятый раз. Актриса считает, что роды омолаживают организм женщины, и она мечтала о пятом ребенке.

Мария Порошина чувствует себя хорошо, и уже погружена в материнские заботы, готовится к крестинам сына. Пока артистка будет играть на сцене малыш останется дома с няней.

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Долгожданный сын Марии Порошиной появился на свет в том же роддоме, где его сестры. Актриса и в этот раз рожала в популярном у звезд перинатальном медицинском центре («роды-люкс» здесь стоят от 700 тыс.руб.). Но главное, что и мама, и младенец чувствуют себя хорошо. Параметры новорожденного: вес 3 кг 560 г, а рост 52 см (подробности).