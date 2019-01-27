Эксперт: «Похититель картины Куинджи не сможет продать ее в России»

В Москве продолжаются поиски преступника, который сегодня днём похитил из Третьяковской галереи пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Напомним, мужчина лет 25, славянской внешности, пришёл на выставку Куинджи как обычный посетитель. В какой-то момент он подошёл к висевшей на стене картине и неспеша снял ее вместе с рамой. Посетители решили, что это сотрудник музея. Затем преступник вынул холст, бросив раму, свернул его и спокойно покинул музей. Сообщается, что от Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке вор уехал на белом внедорожнике «Мерседес» GL-класса. Машину и преступника ищут, объявлен план «Перехват».

У следствия, между тем, много вопросов к сотрудникам музея и охране. Почему не сработала сигнализация? Почему картины хватились лишь почти через два часа после ее похищения? Все сейчас допрашивают. В следствии не исключают, что у преступника мог быть сообщник среди людей, имевших к картине доступ по работе.

Тем временем, некоторые эксперты назвали ориентировочную стоимость пропавшего полотна: 1 миллион долларов.

У следствия много вопросов к сотрудникам музея и охранеФото: Евгения КОРОБКОВА

На что рассчитывают похитители?

- Архип Иванович Куинджи - выдающийся художник, но по большому счёту он имеет своих коллекционеров исключительно в России, - заявил в эфире Радио «Комсомольская Правда» искусствовед Михаил Каменский. - Если преступник совершил кражу для попытки перепродать картину, реализовать ее у нас в стране будет невозможно. Как только он начнет ее где-то кому-то предлагать, его найдут. В наше время, в нашей информационной ситуации, изображение этой картины будет известно всем профессионалам, коллекционерам, потенциальным покупателей. За границей «Ай-Петри» тоже не продать. Все галереи и аукционы, которые так или иначе связаны с русским искусством, будут проинформированы. Никто с краденной картиной связываться не будет.

В какой-то момент неизвестный подошёл к висевшей на стене картине и неспеша снял ее вместе с рамойФото: СОЦСЕТИ

Эксперт также не исключает, что похищение могло быть... спонтанным.

- Возможен вариант, что это просто психически нездоровый человек, который просто увидел эту картину и решил ее украсть. На мой взгляд, этот вор неадекватно оценивает окружающий мир.

Напомним, украденная картина «Ай-Петри. Крым» в октябре 2018 года была привезена на выставку Архипа Куинджи в Третьяковку из Русского музея в Санкт-Петербурге. Выставка должна продлится до 17 февраля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688478" frameborder="0"></iframe> «Рубашка ботанская и штанишки, как работник музея».Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли средь бела дня. Прямо при посетителях. Сейчас составляют портрет подозреваемого. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

РЕАКЦИЯ

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину

В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).