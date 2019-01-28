2019-01-28T09:45:55+03:00
Происшествия

Опубликовано фото мужчины, задержанного за похищение картины Куинджи

Злоумышленником оказался 31-летний житель Подмосковья
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото подозреваемого в хищении картины из Третьяковской галереиФото подозреваемого в хищении картины из Третьяковской галереиФото: СОЦСЕТИ
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В Сети появилась фотография мужчины, задержанного за похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была выставлена в Третьяковской галерее.

Напомним, что произведение искусства исчезло из Инженерного корпуса галереи в минувшее воскресенье, 27 января. Пропажи хватились лишь спустя несколько часов. Оказалось, что злоумышленник просто снял раму с полотна, оставил ее около стены, а сам холст забрал с собой. Все произошло на глазах посетителей, которые приняли вора за сотрудника Третьяковки - настолько спокойно и уверенно он действовал. Картина не была подключена к системе сигнализации.

РЕН ТВ публикует видео с подозреваемым в краже картины в Третьяковке.

Сайт kp.ru писал о том, что задержать подозреваемого удалось только в понедельник. Операция проходила в поселке Заречье Одинцовского района. Там же в одном из недостроенных домов обнаружили и саму картину с крымским пейзажем.

Мужчину задержали в Одинцовском районе Подмосковья. Фото: телеграм-каналы

Мужчину задержали в Одинцовском районе Подмосковья. Фото: телеграм-каналы

Согласно данным правоохранительных органов, похититель ранее уже обвинялся в хранении наркотиков. На момент этого задержания он уже находился под подпиской о невыезде. Полицейские считают, что мужчина совершил очередное преступления из корыстных побуждений. Также проводится проверка на вменяемость. Стоит отметить, что мужчина, запечатленный на фотографии, которая была опубликована сразу в нескольких телеграм-каналах, действительно очень похож на предполагаемого похитителя, снятого камерами наблюдения Третьяковки.

Ни сотрудники, ни посетители галереи не заподозрили, что произошла кража Фото: СОЦСЕТИ

Ни сотрудники, ни посетители галереи не заподозрили, что произошла кражаФото: СОЦСЕТИ

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Ведется работа по установлению возможных соучастников задержанного.

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