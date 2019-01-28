Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан

Стало известно о задержании мужчины, который днем в воскресенье, 27 января, похитил из Третьяковской галереи в Москве картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Похищенное произведение искусства также обнаружено.

Согласно данным министерства внутренних дел России, подозреваемым в краже является 31-летний мужчина, ранее задерживаемый за хранение наркотиков. Сейчас правоохранители проверяют его на вменяемость. Также ведется работа по установлению возможных соучастников преступления.

Ни сотрудники, ни посетители галереи не заподозрили, что произошла кражаФото: СОЦСЕТИ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что операция по задержанию похитителя проходила в поселке Заречье Одинцовского района. Сам злоумышленник, который уже находился под подпиской о невыезде, после рассказал силовикам о том, что прятал украденную картину на территории строящегося объекта в Подмосковье. Там ее и обнаружили правоохранители.

"По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

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