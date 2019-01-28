Пока Россия вводит сбор с самозанятых, Китай дает беднякам налоговые льготы

Резкие экономические реформы в Новом году начались не только в России, но и в Китае. Но если у нас — закручивание гаек (подъем НДС с 18 до 20%, налоги на самозанятых, увеличение пенсионного возраста) — то авторитарный сосед, наоборот, поборы с простых людей уменьшает.

И хотя некоторые пекинские новации, наподобие «бесплатного бензина для трудящихся», оказались вбросом с сайта фейковых новостей, то другие — чистой правдой. Зачем всё это Пекину и не придавят ли бюджет Поднебесной новые соцрасходы — «Комсомолке» рассказал доктор исторических наук, специалист по КНР Сергей Буранок.

- Из всех преобразований, начатых в Китае, у нас на фоне затяжных новогодних праздников стали обсуждать именно переход КНР на четырехдневную рабочую неделю. Однако на данный момент это лишь идея, причем довольно старая — Академия Общественный Наук (АОН) Китая выступала с такой инициативой и в 2016, и в 2017 годах. Но даже в аналитическом отчете экспертов АОН отмечено: столь масштабный проект на всей территории Поднебесной получится запустить не ранее 2030 года. Пока — только «декларация о намерениях», которая ни к чему не обязывает пекинское руководство.

Более существенна другая новость: вступление в силу с 1 января сего года в Китае совершенно новых налоговых принципов.

Например, максимальный налоговый вычет (когда государство возвращает часть ранее взятых налогов с гражданина. - Ред.) для физического лица в год повышен до 60 тысяч юаней (один юань — примерно 10 рублей — Ред.). Введены новые налоговые вычеты — в том числе на уход за престарелыми, образование детей, медицинские расходы при серьезных заболеваниях, аренду жилья или выплаты по ипотеке.

Еще в августе 2018 года началась налоговая реформа, изменившая закон о подоходном налоге физических лиц. Была оптимизирована прогрессивная шкала налогообложения (то есть чем меньше у тебя доход, тем меньше ставка налога).

Реформа налогообложения доходов физлиц началась в Китае в августе 2018 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так, для бедных слоев населения вводится ставка подоходного налога от 3%. А для лиц с годовым доходом более 300 тысяч юаней (примерно три миллиона рублей) - уже 20%.

Кроме того, реформа обещает значительные налоговые льготы для среднего и малого бизнеса. Наконец, снижен НДС с 17 до 16%. Все это призвано подстегнуть экономический рост, добиться улучшения налоговых сборов, а главное — «продемонстрировать заботу руководства Коммунистической партии Китая о гражданах».

Ведь на последнем XIX съезде Компартии Китая председатель Си Цзинпин заявил, что важнейшая задача Китая — построить «общество сяокан» к 2020 году.

Термин «сяокан» использовался ещё архитектором рыночных реформ в Китае Дэном Сяопином и означает «общество средней зажиточности» — мы бы сказали, «с преобладанием среднего класса». Увы, именно с этим в Китае сейчас проблемы. Как отметил сам Си Цзинпин — разрыв в доходах граждан КНР настолько существенный, что это приходится признавать одним из основных противоречий общества.

Председатель КНР Си Цзинпин на съезде компартии страны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В любом случае, болезненными для бюджета новые реформы точно не будут — например, тот же подоходный налог составляет всего 7% от общего числа налоговых поступлений в КНР.

Куда большее влияние окажет другая часть налоговой реформы — которую пропагандируют не столь громко. Она касается изменения налогообложения для всех лиц, пребывающих в Китае. Теперь гражданин любой страны, живший или работавший в КНР свыше 183 дней в году, должен платить подоходный налог не с части доходов, заработанных в Китае, а со ВСЕГО личного дохода. Что означает резкое повышение налогового бремени для очень значительного числа высокооплачиваемых специалистов (например, западных топ-менеджеров, которых нанимают крупные компании). И, отчасти, всё это призвано не только компенсировать затраты государства на «популистскую» часть налоговой реформы, но и перекрыть их.

В целом же, по мысли Пекина, реформы должны сгладить разрыв между богатыми и бедными и помочь построить «общество сяокан» как можно скорее. Или хотя бы продемонстрировать попытки партии и правительства разобраться с проблемой экономического неравенства.

Чем не пример для России?

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