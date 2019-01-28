Найдены рыбы, которые могут жить почти без кислорода

Исследование началось в 2015 году, когда ученые из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей изучали воды Калифорнийского залива с помощью подводного робота. Эти воды представляли научный интерес с экологической точки зрения. Они являются одной из самых бедных на кислород сред обитания в мире.

- Просматривая видео, снятое роботом, - прокомментировала доктор Галло после первого осмотра, - я не поверила своим глазам: мы увидели рыб семейства Ophidiidaе среди оберток от леденцов, плавающих в воде, в которой, как мы полагали концентрация кислорода менее одного процента и токсичность воды такова, что присутствие рыб там было исключено. Но их были сотни. Я поняла, что это нечто особенное. Обнаруженный факт заставит нас переписать то, что мы знали о терпимости гипоксии.

Согласно официальным научным данным, действительно Ophidiidae (семейство угрей) не должны выжить без кислорода. Но угри об этом не знают, и поэтому продолжают выживать и даже размножаться. С этого момента началось научное исследование обнаруженного факта, и недавно в журнале «Экология» группой Института океанографии были опубликованы конечные результаты. Помимо особей, принадлежащих к семейству Ophidiidae, были обнаружены еще называемые лактолепсы, или Cephalurus cephalus, вид акул длиной 25 сантиметров.

- Есть много видов рыб, которые могут выжить в воде с небольшим количеством кислорода, - говорит доктор Галло. - Но в этом случае обнаруженные виды победили все мыслимые представления об их выживаемости.

Одна из целей исследования Галло состояла в том, чтобы понять, как сообщества животных адаптируются в ответ на нагрев воды и ее обеднение кислородом и мутации, предсказанные некоторыми климатическими моделями. Согласно ведущей гипотезе, этим рыбам удается выживать потому, что у них есть жабры, которые особенно подходят для захвата очень небольшого количества кислорода из воды, а их структура тела позволяет им экономить энергию особенно эффективным способом. При этом, предпочтение для жизни такой экологически враждебной среды может быть, по мнению ученых, стратегией, разработанной для избежания хищников.

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