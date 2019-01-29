2019-01-29T15:26:48+03:00
Экономика

Молоко с растительными жирами и натуральное на прилавках будут лежать отдельно

Утверждены новые правила продажи молочной продукции
Софья РУЧКО
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По мнению экспертов, новые правила торговли выгодны небольшим предприятиям, производящим натуральное молоко.По мнению экспертов, новые правила торговли выгодны небольшим предприятиям, производящим натуральное молоко.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 1 июля магазины должны будут размещать натуральную молочную продукцию отдельно от той, что содержит растительные жиры. Постановление об условиях размещения молочной продукции в организациях розничной торговли подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новые правила начнут действовать не сразу. За пять месяцев торговые точки могут подготовиться к изменениям, считают в правительстве.

На натуральной «молочке» станут указывать, что она не содержит заменители молочного жира. Это важно, потому что последнее время предприятия стали все чаще использовать в производстве растительные жиры. Им это выгодно, потому что такой продукт хранится дольше, да и себестоимость его ниже. В итоге подобную продукцию можно продавать дешевле. Сейчас, когда платежеспособный спрос падает, это очень важный момент.

По мнению экспертов, новые правила торговли выгодны небольшим предприятиям, производящим натуральное молоко. Сейчас им непросто наладить сбыт. Они проигрывают крупным компаниям: цена на их продукцию выше, а срок годности у нее меньше.

Напомним, что в середине января появились новые требования к маркировке молочной продукции. Теперь, если в ней содержатся растительные жиры и масла, то употреблять в названии термин «молочная» нельзя. Следует писать «молокосодержащий продукт».

Кстати, молочная продукция – не только молоко. Это и сливочное масло, сливки, сметана, кефир, йогурт.

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