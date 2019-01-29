В магазинах появятся отдельные полки для натуральных молочных продуктов

С 1 июля магазины должны будут размещать на разных полках натуральную молочную продукцию и «молочку» с содержанием растительных жиров. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.

Фермеры уже который год стонут: российские прилавки завалены молочной продукцией, сделанной из порошкового молока и пальмового масла. Производителям натуральной «молочки» на рынок просто не пробиться, ведь растительные заменители гораздо дешевле. Российский покупатель не особо разборчив и, прежде всего, клюет на красивую этикетку. А что там на этой этикетке маленькими буквами накорябано можно лишь с лупой разглядеть. К тому же производители фальсификатов часто вообще не сообщают, что использовали растительные ингредиенты.

- Человек имеет право знать, что покупает! - заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по сельскому хозяйству во вторник в подмосковных «Горках». - В последнее время в российской промышленности активно используются растительные жиры, это позволяет увеличить сроки хранения молочной продукции и снизить себестоимость. Есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и не все хотят эти продукты покупать, скажем по-честному.

По мнению Медведева, новые правила пойдут на пользу малым и среднем предприятиям, которые производят натуральное молоко.

- Им зачастую непросто наладить сбыт своей продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно, если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации, - сказал премьер.

Чтобы на молочным рынке не возник бардак, правительство решило дать магазинам время на раскачку — целых пять месяцев. Как говорится в постановлении правительства, молочные продукты на прилавках магазинов должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отличить от других пищевых продуктов. На таких полках должна быть надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Важно, что с ненатуральной «молочкой» будут бороться на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, и Киргизия. В январе вступили изменения в технический регламент ЕАЭС, запрещающие именовать традиционными названиями продукцию с заменителями молочного жира. Например, такая «сметана» должна называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». Если же в продукте замещено более 50% молочного жира, то в его названии не должно быть и слова «молокосодержащий».

- Наконец мы дожили до этого светлого дня, мы много лет просили об этом правительство, а сетевые магазины упирались. Именно они больше всего заинтересованы продавать дешевую некачественную молочную продукцию. И это огромная победа над сетевиками. Честные производители наконец получат полку в супермаркете, где будет гарантировано написано, что это продукция российских производителей без заменителей молочного жира. Во всем мире «молочка» с растительными компонентами выделяется или отдельно лежит на прилавках, как, например, в Германии, потому что это совершенно другой продукт, - рассказал «КП» фермер Олег Сирота.

По словам Сироты, принятое правительством решение поможет фермерам развиваться и увеличит потребление натурального молока и сыра. А значит, можно будет создавать больше рабочих мест на селе.

- Самый дорогой ингредиент сыра — это молочный жир. А производителям молочной продукции из пальмового масла наши — фермеров — коровы просто не нужны. Они покупают сухое молоко за границей, например, в Новой Зеландии или Германии, которое реэкспортом везли через Беларусь, а потом берут пальмовое масло из Малайзии, все это замешивают на предприятии и делают «сыр», который стоит 250 рублей за килограмм. Торговые сети с удовольствием такой продукт берут: ставят свою наценку — 150 рублей и вот вам, пожалуйста, «сыр» стоимостью 400 рублей за килограмм. А мы, фермеры, оказываемся, в пролете, потому что сыр из натурального молока стоит от 550 рублей. Бывает и на ухищрения идут. Знаю случаи, когда сыр из пальмового масла специально продавали дороже, чтобы покупатели подумали, что это натуральный продукт, и купили его. Но теперь на такие ухищрения будет идти сложнее, - говорит Олег Сирота.

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