Звезды шоу-бизнеса, которые с годами изменились до неузнаваемости

Понятно, что годы никого не красят, но все же есть приятные исключения из правил. Мы с нашим экспертом - модным блогером Алисой Феоктистовой (ZABAVA) рассмотрели давние фото знаменитостей и сравнили их с нынешними. Многих артистов с трудом можно узнать на архивных снимках: они поменялись настолько, что выглядят совсем по-другому - и не только из-за возраста.

София Ротару

София Ротару. Фото: Ирина БАРЫШЕВА, Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

- Вы не поверите, на этом черно-белом фото Софии Михайловне всего 37 лет. Она только-только презентовала в «Артеке» новый хит «Аист на крыше». Видимо, поэтому «хуторянка» тут в образе домохозяйки: без прически и макияжа, с теплой шалью на плечах.

Надо признать, в 71 год София Михайловна выглядит намного эффектнее, чем на ранних фото. Певица, как хорошее вино, с годами стала привлекательнее. Безусловно, она поддерживает красоту с помощью косметологов и пластических хирургов, но без фанатизма. Плюс ко всему певица стала более внимательно относиться к своим нарядам. У Софии Михайловны теперь есть личный стилист - жена ее сына Светлана Евдокименко. Она подбирает для певицы наряды и визажистов.

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Evguenii Matveev/globallookpress.com, Пресс-служба Лаймы Вайкуле

- В начале карьеры Лайма напоминала солистку группы «Комбинация». Просто копия Алены Апиной: дерзкое мини с бантиками и рюшами, жестко залаченные кудрявые волны (видимо, модная в те годы химическая завивка). Именно такой Лайму увидел в юрмальском ресторане «Юрас Перле» поэт Илья Резник. Вайкуле тогда была звездой варьете, одной из лучших танцовщиц.

Чем популярнее становилась певица, тем изысканнее были ее наряды. Образ Вайкуле трансформировался в более утонченный: локоны стали прямыми и более светлыми, макияж - более сдержанным, как и костюмы артистки.

Анжелика Варум

Анжелика ВарумФото: Анатолий ЖДАНОВ

- В 90-е годы Варум была одним из секс-символов поколения. Мужчин сводили с ума ее стройные формы, полупрозрачные наряды, броский макияж и подиумные укладки. В таком образе певица органично смотрелась бы в группе «ВИА Гра». С годами Анжелика полностью поменяла имидж и превратилась в настоящую леди: стильная короткая стрижка, спокойный пепельный блонд, нитка жемчуга, платье в пол. Да, артистка по-прежнему делает ставку на линию декольте. С другой стороны, если формы прекрасны, зачем их прятать?

Муж Анжелики Леонид Агутин из длинноволосого «мальчика-бродяги» превратился в солидного стилягу. Фото: Личный архив, Экспресс газета - Москва

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Мила СТРИЖ, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

- Это архивное фото в берете, расшитом стразами, вероятно, сделано в те годы, когда Лариса Александровна влюбилась в своего молодого басиста Илью Спицына, который впоследствии стал ее мужем. Артистка тогда сильно постройнела благодаря кефирной диете и полностью поменяла гардероб. Экспериментировала Долина и с визажистами: стилист подобрал здесь артистке такой цвет волос и макияж, что ее сложно узнать.

Лолита

Лолита. Фото: Личный архив, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

- У Милявской всегда было амплуа комедийной актрисы. Даже когда у певицы были модельные формы. С юмором был подобран не только репертуар кабаре-дуэта «Академия», но и образы солистов: на контрасте с невысоким полным Александром Цекало - хрупкая длинноногая Лолита.

Что осталось неизменным, так это тяга Лолиты к эпатажным нарядам. Только тогда это был леопардовый лифчик, а сейчас - полупрозрачный комбинезон.

Александр Стриженов

Александр СтриженовФото: Борис КУДРЯВОВ

- За последние семь лет режиссер не только скинул 30 килограммов, но и подкорректировал свой имидж. Стоптанные ботинки, потертые джинсы и творческий беспорядок на голове остались в прошлом. На смену им пришел богемный шик: лаковые туфли, дорогие костюмы с изысканными бабочками и галстуками. Да, Александр может себе позволить выйти в кино в джинсах и футболке с принтом, но небрежный уличный стиль все равно будет оттенен дизайнерской курткой и аккуратной стрижкой.

Ирина Понаровская

Ирина Понаровская. Фото: Nadezhda Lebedeva/globallookpress.com, instagram.com/irinaponarovskaya

- В 90-е годы представители модного дома Chanel присвоили Понаровской титул «Мисс Шанель СССР». Она одной из первых на нашей эстраде начала экспериментировать с париками, шиньонами и нарядами от ведущих кутюрье. С годами менялись и черты лица певицы. К примеру, ее губы стали более пухлыми. В этом году Ирина отметила юбилей - 65 лет. Последние годы она мало выступала. Сейчас артистка вернулась на сцену и по-прежнему выглядит эффектно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вот таким был Басков 20 кило назад!

«Если поставить перед собой цель и постепенно идти к ней, то вы обязательно ее достигнете!» - написал в Инстаграме под своими фото до и после похудения Николай Басков.

Конечно, образ артиста все равно остался узнаваемым, но, оставив за бортом лишние 20 кило, Басков действительно помолодел.

Николай Басков. Фото: Архив «ЭГ», Личный архив

- Когда постоянно ограничиваешь себя в еде, то портится настроение, ты все время в напряжении, - признался в интервью «КП» «золотой голос». - Поэтому я стараюсь позволять себе все. Но по чуть-чуть. К примеру, спокойно могу съесть мороженое. Правда, вечером пойду на прогулку или в спортзал, чтобы отработать десерт.

Модный блогер Алиса Феоктистова (ZABAVA)Фото: Личный архив

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