Дал жару: Овечкин пустился в пляс на Карибах

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин продемонстрировал скрытый талант на Карибах. Оказывается, он прекрасно двигается не только на льду, но и на паркете. Хоккеист исполнил зажигательный танец вместе со внучкой актрисы Веры Глаголевой.

Видео танца опубликовала супруга Анастасия Шубская. В настоящее она вместе мужем, сестрами Анной и Марией Нахапетовыми, их детьми и отцом Кириллом Шубским отдыхает на Кубе.

nastyashubskaya Овечкин зажигательно станцевал с племянницей

Полина, с которой танцует хоккеист, является дочерью Анны Нахапетовой - балерины Большого театра. Девочка явно унаследовала танцевальные таланты мамы.

"Мой MVP-танцор", - подписала видеоролик жена Овечкина. Хоккеист в 2018 году заработал титул MVP (самого ценного игрока в плей-офф кубка Стэнли).

Подписчики в соцсетях пришли в полный восторг от увиденного: "Красавчик! Неожиданная грация для хоккеиста", "Он MVP во всем!", " Ови великолепен, в сланцах в танце и в коньках на льду", "Чемпион! Вы сделали мое утро!", "Спасибо вашей семье", "Талантливый человек - он талантлив во всем!", "Как же круто Александр отжег!", "Затмил юную барышню", "Это сделало мое утро!".