2019-01-30T12:21:32+03:00
Спорт

Дал жару: Овечкин пустился в пляс на Карибах

Прославленный хоккеист зажигательно станцевал с внучкой Веры Глаголевой
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Александр Овечкин с супругой Анастасией.Александр Овечкин с супругой Анастасией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин продемонстрировал скрытый талант на Карибах. Оказывается, он прекрасно двигается не только на льду, но и на паркете. Хоккеист исполнил зажигательный танец вместе со внучкой актрисы Веры Глаголевой.

Видео танца опубликовала супруга Анастасия Шубская. В настоящее она вместе мужем, сестрами Анной и Марией Нахапетовыми, их детьми и отцом Кириллом Шубским отдыхает на Кубе.

nastyashubskayanastyashubskaya
Овечкин зажигательно станцевал с племянницей
34849 отметок «Нравится»660 комментариевInstagram

Полина, с которой танцует хоккеист, является дочерью Анны Нахапетовой - балерины Большого театра. Девочка явно унаследовала танцевальные таланты мамы.

"Мой MVP-танцор", - подписала видеоролик жена Овечкина. Хоккеист в 2018 году заработал титул MVP (самого ценного игрока в плей-офф кубка Стэнли).

Подписчики в соцсетях пришли в полный восторг от увиденного: "Красавчик! Неожиданная грация для хоккеиста", "Он MVP во всем!", " Ови великолепен, в сланцах в танце и в коньках на льду", "Чемпион! Вы сделали мое утро!", "Спасибо вашей семье", "Талантливый человек - он талантлив во всем!", "Как же круто Александр отжег!", "Затмил юную барышню", "Это сделало мое утро!".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Евгений Ловчев: «На Олимпиаде-72 стреляли по нашим окнам, но та медаль все равно для меня самая ценная»
Евгению Ловчеву - 70! Но вы никогда не поверите в эти цифры, глядя как самый главный эксперт российского футбола опять в телевизоре задорно разносит очередную команду
Новости 24
Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с оппозицией
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Летом в магазинах появится система быстрых платежей
Следственный комитет подтвердил задержание сенатора Арашукова в рамках уголовного дела
Сенатора Арашукова подозревают в организации ОПГ
Появилось видео первого гола Александра Головина за "Монако"
В Москве задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова
Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южные Курилы
Мадуро заявил, что армия Венесуэлы демонстрирует преданность законным властям
"Манчестер Сити" проиграл 1:2 в 24 туре чемпионата Англии "Ньюкаслу"
В рейтинге безопасных стран мира Россия заняла 108 место
В МИД прокомментировали сообщения о тайном предложении Северной Корее
Москвичам объяснили последствия «желтого» уровня погодной опасности
Минприроды назвал самые шумные города России
Система паспортного контроля в аэропортах может стать электронной
МЧС закрыло более трехсот ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Рябков: Встреча "ядерной пятерки" показала обилие проблем между странами клуба
В Германии заявили о зависимости от российского газа
В Гоа хотят ввести штраф за распитие алкоголя на пляжах
На Филиппинах в мечети прогремел взрыв
"Ядерная пятерка" в Пекине обсуждает проблемы контроля над ядерным оружием
Захарова высмеяла предвыборную агитацию Порошенко
Православная церковь Америки не признала новую церковь Украины
Демократы в Конгрессе США готовят меры против повторного снятия санкций против РФ
Эксперт описал последствия войны между Россией и Японией
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать за пределы страны
Стало известно об обнаруженной трещине в разгонном блоке "Фрегат" на Куру
Венесуэльская оппозиция пересмотрит военные контракты с Россией
Финдиректор Huawei обязана явиться в суд 6 марта