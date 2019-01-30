Самбист - третьеклассник отправил двух детей в больницу, отрабатывая на них приемы в школьном коридоре

Только вчера всех потрясла история из подмосковных Химок, где после напутствий учителя одноклассники избили семилетнего мальчика. Кто не в курсе, там преподаватель физкультуры под боевой клич «сегодня у нас день каннибала» натравила школьников на их же одноклассника. В нашей истории чудо-учителя не будет, но от этого не легче, ведь опять пострадали дети.

Саше 9 лет, он занимается в туристическом кружке альпинизмом. Так как в его школе в Одинцово этот кружок не предусмотрен, он ходит в соседнюю СОШ№3 на занятия. 21 января Саша как всегда вышел после занятий и увидел, что какой-то мальчик избивает другого прямо в школьном коридоре, причем все дети собрались в кучу и смотрят за неравной битвой. Саша вступился за паренька, но, как оказалось, задира был спортсменом и занимался самбо. Поэтому успехом эта затея не увенчалась, мальчик начал выкручивать Саше руки, бросать через плечо, бить локтем в голову.

- Он поднял Сашу и ударил его шеей о крючок для одежды, - рассказывает Мама Саши, - Сын мне рассказал, что он просто отрабатывал на нем приемы из Самбо. Саша позвонил мне сразу после этого, и мы поехали в больницу . Там сняли побои: ребенку диагностировали множественные ушибы и травму мышц шеи. Теперь он даже головой вертеть не может, потому что у него стоит фиксирующий воротник.

Второй мальчик, за которого Саша заступился, тоже уехал на скорой в больницу . У него врачи диагностировали ушиб верхней челюсти и другие более мелкие травмы. Мама Саши рассказала "КП", что ее удивила реакция родителей того самого мальчика-самбиста. Вместо того чтобы извиниться, они пригрозили девушке, что напишут встречное заявление.