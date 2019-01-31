История с Горрингом вскрыла советско-азиатский вариант секс-рабства, которое процветает в тысячах российских компаний

Горринг-Ганижев - это самый лютый позор, который только может представить себе общество претендующее хоть на какое-нибудь будущее.

Это вам не пошлый #metoo. Это - не уютный англо-саксонский харассмент. Это советско-азиатский вариант секс-рабства, которое процветает в сотнях и тысячах российских компаний.

Оно - отвратительно. Оно как проституция развращает всех и скоро уже не разобрать, кто там жертва, кто покупает и кто продает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688780" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.

Ужасно, что это секс-рабство живет в госкомпаниях. Хотя именно там самая питательная среда для этой свинцовой мерзости.

Грязные, ворованные деньги, которые ничего не стоят. Ежедневная, системная подлость, которая становится профессией.

Люди знают, что они мерзавцы, поэтому и ведут себя, как и подобает мерзавцам.

Прежде чем острить, просто представьте на месте этих "четырех кошек" геолога ваших дочерей или сестер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как замглавы Росгеологии Горринг к успеху шел: от подмосковного связиста до алмазного бизнеса в ЮАР и миллиардных контрактов на Байкале

Скандальное видео, на котором первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг обсуждает интимные отношения с подчиненными сотрудницами, оказалось только верхушкой айсберга. Как уже сообщала «КП», ранее Горринг сменил паспорт, а до этого его звали Руслан Магомедович Ганижев и он был фигурантом громкого уголовного дела о вымогательстве взяток в Подмосковье (подробности)

Любитель секса с "кошаками" и онлайн-игр из Росгеологии несколько лет возглавлял совет директоров Самаранефтегеофизики

Топ-менеджер "Росгеологии" Руслан Горринг, вокруг которого разгорелся скандал из-за пристрастия к онлайн-играм и горячим откровениям, с 2017 года возглавлял Совет директоров Самаранефтегеофизики. 28 января стало известно, что из государственного холдинга мужчину уволили из-за появившегося в сети скандального видео, где топ-менеджер разговаривает матом, обсуждает сексуальные связи с сотрудницами, рассказывает о своих контактах с первыми лицами крупнейших компаний (подробности)

Отец уволенного за секс-скандал топ-менеджера Росгеологии: По ушам надавать надо! Но мой сын - "суворовец", ни воровать, ни караулить не умеет

"Комсомольской правде" удалось дозвониться до отца первого заместителя Росгеологии Руслана Горринга (Ганижева), который стал участником громкого секс-скандала после того, как в сети появилось видео, где топ-менеджер рассказывает об интимных отношениях с подчиненными на своей работе (подробности)