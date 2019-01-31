2019-01-31T07:58:24+03:00
Общество

История с Горрингом вскрыла советско-азиатский вариант секс-рабства, которое процветает в тысячах российских компаний

Публицист Сергей Мардан - о том, о каких проблемах общества заставило говорить скандальное видео уволенного замглавы Росгеологии
Сергей МАРДАНжурналист
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На записи стрима теперь уже экс-чиновник рассказывал про интимные отношения с подчиненными сотрудницами и свое самодурство на рабочем месте - практически чистым матомНа записи стрима теперь уже экс-чиновник рассказывал про интимные отношения с подчиненными сотрудницами и свое самодурство на рабочем месте - практически чистым матомФото: скрин с видео
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Горринг-Ганижев - это самый лютый позор, который только может представить себе общество претендующее хоть на какое-нибудь будущее.

Это вам не пошлый #metoo. Это - не уютный англо-саксонский харассмент. Это советско-азиатский вариант секс-рабства, которое процветает в сотнях и тысячах российских компаний.

Оно - отвратительно. Оно как проституция развращает всех и скоро уже не разобрать, кто там жертва, кто покупает и кто продает.

Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.

Ужасно, что это секс-рабство живет в госкомпаниях. Хотя именно там самая питательная среда для этой свинцовой мерзости.

Грязные, ворованные деньги, которые ничего не стоят. Ежедневная, системная подлость, которая становится профессией.

Люди знают, что они мерзавцы, поэтому и ведут себя, как и подобает мерзавцам.

Прежде чем острить, просто представьте на месте этих "четырех кошек" геолога ваших дочерей или сестер.

Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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