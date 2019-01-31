Тревога за больного Александра Пороховщикова довела его жену до самоубийства

«ЖИТЬ БЕЗ САШИ НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ»

Семь лет назад трагически оборвалась жизнь звезды картины «Свой среди чужих, чужой среди своих» Александра Пороховщикова. В последние годы Александр Шалвович снимался во многих популярных сериалах, участвовал в телешоу.

Рядом с Пороховщиковым была его любимая жена Ирина. Они познакомились, когда юная Ира пришла работать костюмершей в Театр имени Пушкина. Там и начался их роман. Потом они поженились, Ирина окончила с красным дипломом театроведческий факультет ГИТИСа. Жена Пороховщикова создала телешоу «Моя семья», документальный цикл «Как уходили кумиры». В последние годы она работала пиар-менеджером на разных кинопроектах и вела дела своего супруга.

Как и в каждой семье, без скандалов не обходилось. Порой Пороховщиковы ссорились публично. Ирина в сердцах подавала на развод, когда муж исчезал из дома на несколько дней. Как потом выяснялось, ревновала Ирина небезосновательно. Артист даже в зрелые годы имел успех у дам. Но всегда возвращался домой, падал на колени перед своей Ирочкой, и она его прощала.

Беда пришла в дом Пороховщиковых, когда 73-летнему артисту ампутировали часть стопы из-за осложнений сахарного диабета. В клинике актер подхватил пневмонию, а следом его внезапно разбил инсульт. Пороховщикову провели сложнейшую операцию на мозге. Опасаясь того, что муж операцию не перенесет, Ирина Пороховщикова свела счеты с жизнью, оставив записку: «Жить без Саши не могу и не хочу».

Пороховщиков так и не узнал о кончине жены. Через месяц, не приходя в сознание, артист умер от остановки сердца в больнице.

Грузинские наследники не получили дом Пороховщикова на АрбатеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НАСЛЕДСТВО УЖЕ ПРОДАЛИ

Все наследство Александра Пороховщикова (две квартиры в Москве, дом на Рублевке, сбережения на банковских счетах) отошло Шалве Барабадзе - единокровному брату актера по отцовской линии.

- Квартиры и дачу мы продали. Наша семья живет в Грузии, переезжать в Москву не собирались, - рассказал «КП» племянник покойного актера Вахтанг Барабадзе.

Но, по словам родственников артиста, родовой особняк Пороховщикова на Арбате, где свела счеты с жизнью Ирина, оцененный риэлторами в 10 миллионов евро, не вошел в наследство. После смерти актера договор на аренду дома утратил силу.

- Нам в особняк не разрешили войти. Но я и не хотел ничего из этого дома брать. Там случилась трагедия с Ириной... Неприятно все это, - говорит племянник Пороховщикова. - В этом году, к сожалению, не смогу приехать на могилу к дяде. Но долг перед ним наша семья выполнила - мы установили на кладбище памятник Александру Шалвовичу из бронзы.

Прошло больше века, а особняк, который выстроил в Староконюшенном переулке прадед Александра Пороховщикова, до сих пор украшает арбатский пейзажФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АКТЕРУ УГРОЖАЛИ АРЕНДАТОРЫ

По словам подруги жены Пороховщикова Анны Ашмаревой, памятная плита появилась и на могиле Ирины. Супруги похоронены в разных местах - Александр Шалвович рядом со своей мамой на кладбище села Рождествено-Суворово, а Ирина тоже рядом со своей мамой, но на Ваганьковском.

- Так трагически закончилась жизнь Пороховщиковых...

- Они очень любили друг друга, поэтому вокруг Иры и Саши всегда было много зависти. Ира была для Саши всем: женой, мамой, ребенком. Он выполнял каждый ее каприз. Саша же был намного старше - это тоже наложило отпечаток на их отношения. Они были одной из первых знаменитых пар, где между супругами была такая разница в возрасте - 23 года. Это сейчас нормально, а тогда в них все тыкали пальцем. Она сильно переживала.

- Он был ее первой любовью?

- Первой и единственной. Поэтому Иру так подкосила болезнь Саши. Плюс ей названивала поклонница Саши, гадости всякие говорила, называла себя любовницей Пороховщикова. Были и с угрозами звонки. Незадолго до трагедии Саша сдал подвал особняка в аренду одной фирме, поскольку не хватало денег на оплату «коммуналки». А потом Ира обнаружила, что арендаторы их обманули: сломали стены в подвале и организовали там подпольное казино. Ира сразу же выставила их за порог. Начались угрозы, анонимные звонки. Для любого человека это стресс. А тем более для такой тонкой натуры, как Ирочка. Она была нормальным адекватным человеком, и я до сих пор не верю, что она ушла из жизни добровольно.

- А что сейчас с особняком?

- После смерти Ирины и Саши в подвале их дома обосновались бомжи. Недавно проходила мимо, постучалась. Открыл охранник, но зайти в дом не разрешил. Как я поняла, его туда прислали после ЧП с бомжами. В доме остались очень дорогие вещи Пороховщиковых - шикарная люстра, которую Саша привез из Германии, антиквариат, дорогая сантехника с сенсорным управлением.

КСТАТИ

В знаменитом особняке никто не живет

Резной деревянный дом в Староконюшенном переулке, который в 1872 году построил еще прадед актера - бизнесмен, меценат, владелец гостиницы и ресторана «Славянский базар», через век вернулся в семью. До революции в нем жили предки актера, а также сдавали комнаты внаем состоятельным жильцам, после революции особняк отошел советскому государству. К концу века живописный дом, чей проект получил в 1873 году премию на Всемирной выставке в Вене, обветшал и пришел в аварийное состояние. Полуразрушенное родовое гнездо Александр Пороховщиков смог взять в аренду на 49 лет. Сделал капитальный ремонт, открыл в нем ресторан и бильярдный зал, поселился в нем вместе с женой. После трагической гибели супругов наследники актера пытались заявить свои права на особняк, но не смогли получить дом, так как он не принадлежал Александру Шалвовичу, актер был всего лишь арендатором. Сейчас особняк, который находится в ведении Департамента имущества Москвы, охраняется сотрудниками ЧОПа, в нем никто не живет. С 2016 года он признан объектом культурного наследия.

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