2019-01-31T12:34:22+03:00
Происшествия

Пропавшую вместе с картиной Куинджи шубу так и не нашли

С похищением картины происшествие не связано, возбуждено уголовное дело
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Украденную в один день с картиной Куинджи шубу так и не нашли.Украденную в один день с картиной Куинджи шубу так и не нашли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Уголовное дело о краже норковой шубы в Третьяковской галерее выделено в отдельное производство. Первоначальную версию о том, что пропажа норки была отвлекающим маневром в полиции опровергли.

- Сейчас совершенно точно можно сказать, что эти происшествия не связаны. По факту кражи шубы возбуждено уголовное дело, - сообщил "Комсомолке" Юрий Титов руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Хозяйка шубы, 47-летняя фармацевт, оценила ущерб в 110 тысяч рублей. В своих показаниях женщина сообщила, что шубку купила в 2010-м году По ее словам, норка отлично сохранилась, так как мех она "выгуливала" только по особым поводам. Таким и стало посещение выставки Куинджи.

В уголовном деле пока нет подозреваемых. Следователи опрашивают в том числе и сотрудников гардероба. Они тут, кстати, материально ответственные. Тем временем администрация Третьяковки лукавит и посетителям, которые после ЧП боятся сдавать в гардероб свои вещи, рассказывают, что ограбления вообще не было.

- Той даме шубу мы вернули через два часа. Гардеробщик просто шубы перепутал. Было две абсолютно одинаковых. Посетительницы потом поменялись , - рассказали "Комсомолке" сотрудники Третьяковской галереи.

В полиции эту информацию опровергли. Напомним, вся страна продолжает обсуждать дерзкое ограбление, которое произошло в Третьяковской галерее. Мы уже писали: в воскресенье, 27 января, Денис Чуприков приехал в музей, купил билет на выставку Архипа Куинджи, спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым», вынул ее из рамки и ушел. Мужчина был арестован, а картину уже вернули в музей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шубу, которую "украли" вместе с картиной Куинджи, по ошибке надела другая посетительница

Вся страна продолжает обсуждать дерзкое ограбление, которое произошло в Третьяковской галерее. Мы уже писали: в воскресенье, 27 января, Денис Чуприков приехал в музей, купил билет на выставку Архипа Куинджи, спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым », вынул ее из рамки и ушел. Сначала следователи считали, что у Чуприкова могли быть сообщники. За несколько минут до похищения в гардеробе пропала норковая шуба. Из-за ЧП охранники отвлеклись. Но эта версия не подтвердилась (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Похититель картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» оказался уроженцем Крыма

«Комсомолке» удалось выяснить некоторые детали из биографии похитителя картины Архипа Куинджи. Напомним, днем в воскресенье мужчина пришел в корпус Третьяковки в Лаврушинском переулке на выставку знаменитого пейзажиста. Спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым» (сигнализация не сработала - ее попросту не было!), вытащил из рамки и вынес из музея (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кража картины Куинджи в Третьяковке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Словении вскрыли таинственный древний саркофаг
Песков: Путин был в курсе задержания сенатора Арашукова
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" выставят в Третьяковке
Захарова: в ФРГ началась настоящая травля российских СМИ
Ударивший стюардессу пассажир рейса Петербург - Анталья оказался работником Пулково
Отца задержанного сенатора Рауфа Арашукова доставили в Москву
Виктория Луна, Адель-Иллария, Пересвет, Данислав: назвали самые необычные имена новорожденных в Москве
Росстат назвал самый дешевеющий продукт
"Монако" арендует хавбека "Тоттенхэма" Кевина Нкуду
В Японии на интернет-аукционе продавали уран
МИД РФ выясняет обстоятельства исчезновения на Украине капитана «Норда»
В МИДе предупредили, что «Белые каски» готовят инсценировки химатак в Сирии
Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время
В МИД России заявили о сохранении угрозы иностранного вмешательства в политический кризис в Венесуэле
30 процентов тепловых сетей в России полностью изношены
В кабмине ФРГ рассказали, почему Германия поддерживает строительство «Северного потока-2»
Канада вдвое сократила число дипломатов на Кубе
За махинации с газовым счетчиком придется полгода платить с повышающим коэффициентом
Умер ветеран Голливуда и актер фильмов «Терминатор» и «Гремлины» Дик Миллер
Абэ: Япония не претендует на Курилы, но считает, что «четыре северных острова» в них не входят
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи шубы из Третьяковской галереи
Патриарх Кирилл заявил, что церковь не удалось загнать в узкие рамки гетто
В Москву для встречи с Лавровым прибудет глава МИД Таиланда
Молния попала в возвращавшийся из Рима в Москву самолет
Чижов заявил, что непреодолимых препятствий для «Северного потока - 2» нет