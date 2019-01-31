Пропавшую вместе с картиной Куинджи шубу так и не нашли

Уголовное дело о краже норковой шубы в Третьяковской галерее выделено в отдельное производство. Первоначальную версию о том, что пропажа норки была отвлекающим маневром в полиции опровергли.

- Сейчас совершенно точно можно сказать, что эти происшествия не связаны. По факту кражи шубы возбуждено уголовное дело, - сообщил "Комсомолке" Юрий Титов руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Хозяйка шубы, 47-летняя фармацевт, оценила ущерб в 110 тысяч рублей. В своих показаниях женщина сообщила, что шубку купила в 2010-м году По ее словам, норка отлично сохранилась, так как мех она "выгуливала" только по особым поводам. Таким и стало посещение выставки Куинджи.

В уголовном деле пока нет подозреваемых. Следователи опрашивают в том числе и сотрудников гардероба. Они тут, кстати, материально ответственные. Тем временем администрация Третьяковки лукавит и посетителям, которые после ЧП боятся сдавать в гардероб свои вещи, рассказывают, что ограбления вообще не было.

- Той даме шубу мы вернули через два часа. Гардеробщик просто шубы перепутал. Было две абсолютно одинаковых. Посетительницы потом поменялись , - рассказали "Комсомолке" сотрудники Третьяковской галереи.

В полиции эту информацию опровергли. Напомним, вся страна продолжает обсуждать дерзкое ограбление, которое произошло в Третьяковской галерее. Мы уже писали: в воскресенье, 27 января, Денис Чуприков приехал в музей, купил билет на выставку Архипа Куинджи, спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым», вынул ее из рамки и ушел. Мужчина был арестован, а картину уже вернули в музей.

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