2019-01-30T18:58:26+03:00
Происшествия

Шубу, которую "украли" вместе с картиной Куинджи, по ошибке надела другая посетительница

Судя по всему, сообщников у похитителя шедевра не было
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Музейщики извинились перед посетительницами и пообещали им абонементы на свободное посещение музеяМузейщики извинились перед посетительницами и пообещали им абонементы на свободное посещение музеяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вся страна продолжает обсуждать дерзкое ограбление, которое произошло в Третьяковской галерее. Мы уже писали: в воскресенье, 27 января, Денис Чуприков приехал в музей, купил билет на выставку Архипа Куинджи, спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым », вынул ее из рамки и ушел. Сначала следователи считали, что у Чуприкова могли быть сообщники. За несколько минут до похищения в гардеробе пропала норковая шуба. Из-за ЧП охранники отвлеклись. Но эта версия не подтвердилась.

Как удалось выяснить "Комсомолке", это простое совпадение.

- Той даме шубу мы вернули в тот же день через два часа. Гардеробщик просто шубы перепутал . Было две абсолютно одинаковых. Посетительницы потом поменялись , - рассказали "Комсомолке" сотрудники Третьяковской галереи.

Музейщики извинились перед посетительницами и пообещали им абонементы на свободное посещение музея.

Тем временем похититель картины был арестован в зале суда. Под стражей он проведет два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Странные совпадения и вопрос со страховкой: Все, что известно о похищении Куинджи в Третьяковке

27 января в Третьяковской галерее произошло очередное ЧП. С выставки Куинджи, проходившей в Инженерном корпусе, похитили картину "Ай-Петри" Архипа Куинджи (подробности)

Похититель картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» оказался уроженцем Крыма

«Комсомолке» удалось выяснить некоторые детали из биографии похитителя картины Архипа Куинджи. Напомним, днем в воскресенье мужчина пришел в корпус Третьяковки в Лаврушинском переулке на выставку знаменитого пейзажиста. Спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым» (сигнализация не сработала - ее попросту не было!), вытащил из рамки и вынес из музея (подробности)

Похитителя картины Куинджи нашли с помощью системы распознавания лиц

- На след подозреваемого удалось выйти, используя две системы, - объяснил «КП» источник в правоохранительных органах. - Было понятно, на какой машине вор уехал от Третьяковки. Маршрут автомобиля отследили по камерам видеонаблюдения на дорогах, которые фиксировали передвижение иномарки с нужным номером. Во-вторых, изображение с музейных камер загрузили в систему распознавания лиц «Безопасный город». В базе данных был найден похожий человек, который недавно уже имел проблемы с законом. Адрес его проживания в Подмосковье также был известен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кража картины Куинджи в Третьяковке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Обыски в кабинете мэра Риги не повлияли на работу городской думы
Трамп поздравил Гуайдо с вступлением в должность президента Венесуэлы
Обвиняемого в убийствах сенатора Арашукова доставили в Басманный суд
СК планирует задержать глав газовых предприятий в рамках дела Арашуковых
Трамп: разведка США крайне пассивна и наивна, когда дело доходит до иранской опасности
Полиция Осло направила к психиатру напавшего на женщину россиянина
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Путин: России небезразлично, каким будет новый состав парламента Молдавии
Лавров возглавил медиарейтинг российских министров
На Сахалине откроют всероссийский спортивный лагерь
Пираты освободили всех захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
СК РФ опубликовал видео общения сенатора Арашукова с адвокатом
СК РФ ходатайствует об аресте задержанного ранее сенатора Арашукова
Снежный шторм во Франции оставил без электричества 41 тысячу домов
В Кремле оценили готовность Мадуро к ведению переговоров с оппозицией
Полиция Украины завела дело об убийстве пропавшего капитана судна "Норд"