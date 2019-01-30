Шубу, которую "украли" вместе с картиной Куинджи, по ошибке надела другая посетительница

Вся страна продолжает обсуждать дерзкое ограбление, которое произошло в Третьяковской галерее. Мы уже писали: в воскресенье, 27 января, Денис Чуприков приехал в музей, купил билет на выставку Архипа Куинджи, спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым », вынул ее из рамки и ушел. Сначала следователи считали, что у Чуприкова могли быть сообщники. За несколько минут до похищения в гардеробе пропала норковая шуба. Из-за ЧП охранники отвлеклись. Но эта версия не подтвердилась.

Как удалось выяснить "Комсомолке", это простое совпадение.

- Той даме шубу мы вернули в тот же день через два часа. Гардеробщик просто шубы перепутал . Было две абсолютно одинаковых. Посетительницы потом поменялись , - рассказали "Комсомолке" сотрудники Третьяковской галереи.

Музейщики извинились перед посетительницами и пообещали им абонементы на свободное посещение музея.

Тем временем похититель картины был арестован в зале суда. Под стражей он проведет два месяца.

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Похититель картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» оказался уроженцем Крыма

«Комсомолке» удалось выяснить некоторые детали из биографии похитителя картины Архипа Куинджи. Напомним, днем в воскресенье мужчина пришел в корпус Третьяковки в Лаврушинском переулке на выставку знаменитого пейзажиста. Спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым» (сигнализация не сработала - ее попросту не было!), вытащил из рамки и вынес из музея (подробности)

Похитителя картины Куинджи нашли с помощью системы распознавания лиц

- На след подозреваемого удалось выйти, используя две системы, - объяснил «КП» источник в правоохранительных органах. - Было понятно, на какой машине вор уехал от Третьяковки. Маршрут автомобиля отследили по камерам видеонаблюдения на дорогах, которые фиксировали передвижение иномарки с нужным номером. Во-вторых, изображение с музейных камер загрузили в систему распознавания лиц «Безопасный город». В базе данных был найден похожий человек, который недавно уже имел проблемы с законом. Адрес его проживания в Подмосковье также был известен (подробности)