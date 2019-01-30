Начинаем жизнь с индейки

А ведь, по одной из версий, именно эта птица спасла первых европейских переселенцев в Северную Америку от голодной смерти. День благодарения, во время которого фаршированная индейка - главное блюдо стола, считается главным национальным праздником США. Говорят, птицу Бог им послал. Полезные свойства этого представителя семейства фазановых заставляют в это поверить.

Педиатры в данном случае единодушны: мясо индейки - диетический, гипоаллергенный и полезный для детей продукт. Врачи рекомендуют пюре из птицы как первый мясной прикорм с восьми месяцев. Закаленным искусственничкам - с шести месяцев. Индейку отличает низкая калорийность, высокая питательность. К тому же в мясе индейки есть:

• фосфор (его в индейке столько же, сколько в красной рыбе), укрепляющий суставы и активизирующий развитие мозга;

• по содержанию аминокислот индюшка выигрывает даже у сыров;

• большое содержание кальция, укрепляющего кости и мышцы, помогающего росту зубов;

• витамины группы В стабилизуют обмен веществ;

• магний, железо и цинк совместно с витаминами группы Е (например, токоферол, помимо прочего, увлажняет кожу и борется с трещинами) укрепляют нервную систему малыша (то есть он спит крепче);

• витамин К помогает работе сердечно-сосудистой системы;

• железа в индюшатине вдвое больше, чем в говядине, оно предотвращает развитие анемии...

На этом закончим перечисление полезностей из-за нехватки места, уточнив: мясо индейки легко и почти полностью усваивается детским организмом - в нем нет грубых пищевых волокон. Продукт - мощный антиоксидант, он помогает вывести вредные вещества и укрепляет иммунную систему.

Есть противопоказания? А как же! Если нажарить мяса и в больших количествах скормить его ребенку за полчаса до сна, то организму будет трудно справиться с таким количеством белка.

В остальном особых противопоказаний нет.

А как же бич века - аллергия? Специалисты говорят - бывает, но речь о сотых долях процента детей.

Готовые пюре

Самим готовить пищу для младенца - дело хлопотное. А пюре из индейки - как в чистом виде, так и с разными добавками - производят все фирмы, специализирующиеся на детском питании. Состав примерно одинаков: мясо индейки, вода, масло (подсолнечное, кукурузное или растительное), рисовая крупа или мука, соль, комплекс витаминов и микроэлементов. В каждой баночке примерно 70% мяса.

Пищевая ценность

Калорийность в 100 г индейки - около 216 ккал.

Филе - 104 - 107 ккал.

Мясо ножек - 155 ккал.

Крылья (с кожей) - 191 ккал.

Выбор

Мясо должно быть в меру мягким (если надавить на филе, оно быстро восстановит форму), светлым, блестящим со свежим запахом. Оно не должно разваливаться и отделяться от кости.

Чем больше тушка, тем старше была птица - мясо будет жестче.

Хранение

Хранить в холодильнике 1 - 2 дня. В приготовленном виде не более 4 дней.

Неиспользованное в приготовлении мясо нарезать, разложить по пакетикам и убрать в морозильную камеру. Можно приготовить фрикадельки, разложить их на доске и закутать в пакет; навертеть пюре и разложить по баночкам. В любом случае - в морозилку. Но и в замороженном виде не храните больше месяца.

Ела птицу ребятня!

Тефтельки для детей старше года

• Филе или грудка индейки - 600 г;

• перепелиные яйца - 4 штуки;

• овсяная или кукурузная крупа - 100 г;

• половина зеленого яблока;

• измельченный лук или чеснок.

В фарш разбить яйца и добавить подваренную крупу. Должна получиться довольно густая масса. Налепить котлеты или тефтели и готовить на пару 40 минут.

Салат для детей 1,5 - 2 лет

• Брокколи - 150 г;

• филе индейки - 150 г;

• морковь - 150 г;

• чеснок - два зубчика.

Сварить брокколи, морковь и индейку. Мелко порезать, подсолить, добавить мелко рубленный чеснок и залить сметаной.

Инструкция по применению

Начинайте с пюре. Для начала не больше половины чайной ложки. Лучше всего - днем, чтобы посмотреть, как малыш отреагирует на новую еду. Следите за аллергическими реакциями (они появляются в течение двух часов), изменениями стула и общим поведением крохи.

Мясо, само собой, должно быть свежее и не подвергавшееся заморозке. Лучше всего - грудка. Варится она 50 - 60 минут. В середине варки слейте бульон и налейте новую воду. Пропустите мясо через блендер или мясорубку. Если ребенок - начинающий потребитель мяса, то два раза. К получившейся массе добавьте немного молока (можно грудного) или кипяченой воды.

Примерно через шесть дней, когда вы убедитесь в том, что ребенок ест индейку с удовольствием и без последствий, можно добавлять в пюре кабачки, брокколи, картофель, морковь или цветную капусту. В среднем малыш съедает 150 граммов за раз, из которых 100 граммов должно быть мясом. Ближе к году делайте супчики с добавлением вермишели и круп, но индейку варите отдельно. К этому возрасту ребенок вашими стараниями узнает достаточно много вкусов и выберет любимые.

ЕСТЬ НЮАНС

Все вышеперечисленные ингредиенты должны быть проверены родителями на усвояемость ребенком.

В магазинном пюре три вида измельчения: гомогенизированные - для малышей с 6 месяцев, просто измельченные - для 8-месячных и крупноизмельченные - для детей 9 - 10 месяцев - их уже надо жевать. Натуральное пюре редко вызывает аллергию, а вот в готовых есть компоненты, которые могут ее спровоцировать.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Ольга ДЕККЕР, сертифицированный нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения:

- Индейка высокобелковая, а у малышей потребность в белке очень высокая. В детском питании норма белка колеблется от 2 - 2,5 до 4 г на кг веса ребенка (в раннем возрасте дают наибольшее количество белка на кг веса). Могу рекомендовать продукцию «Пава-Пава», у них большой выбор уже обработанного филе без кожи и костей. Поэтому оно идеально подходит для первого мясного прикорма. В индейке много натрия, так что солите меньше, чем обычно.

• Кожа - жирная. Ее надо удалить. С крылышек убрать ее трудно, поэтому приготовьте их отдельно для себя.

• Не давайте новые продукт за три дня до и три дня после прививки и во время болезни. Не рекомендуется в сильную жару или когда режутся зубки. Само собой, не заставляйте есть насильно.

• Бульон ребенку пока давать не надо - тяжеловат для его желудка и плохо усваивается.

• Подперчивайте с 11 - 12 месяцев.

• Индейка хороша и полезна вся. Но внутренности накапливают токсичные вещества, поэтому раньше трех лет не рекомендуется.