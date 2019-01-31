Ахеджакову попросили успокоиться

В спор между Лией Ахеджаковой с Максимом Галкиным, который разгорелся из-за высказывания знаменитой актрисы по поводу критики в свой адрес, казалось, не вмешался только ленивый. Артистку просят успокоиться и не воспринимать все так болезненно.

"Лия Меджидовна совершенно зря так близко к сердцу принимает политическую критику и пародии. В нашей стране свобода слова гарантируется не только ей. Критики тоже вправе ей высказывать свои мысли по поводу ее политических заявлений. А пародисты вправе ее поступки и заявления высмеивать", - заявил "КП" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

По его словам, критиковать можно любого человека: "Отдельного нормативно-правового акта, который бы запрещал критику в адрес Ахеджаковой еще никто не принял. Как только он появится, конечно, придется ему подчиниться. Но, насколько я знаю, в стенах Госдумы пока разработкой подобного законопроекта никто не занимается. Максим Галкин сделал талантливую пародию. Непонятно, почему Лия Меджидовна так болезненно восприняла шутку. Я бы ей советовал не нервничать на сей счет и успокоиться".

Лия Ахеджакова стала героиней передачи на YouTube-канале "Культура памяти". Артистка отметила, что нетерпимо относится к тому, что о ней говорят в Сети. В частности, она негативно высказалась по поводу шуток Максима Галкина. "Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «ой, я про Россию хочу поговорить». Это не по возрасту, когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в «Современнике», на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой", - подчеркнула Лия Ахеджакова.

maxgalkinru Максим Галкин озвучил то, о чем умолчала Лия Ахиджакова

Ответ Галкина не заставил себя долго ждать. Пародист дал понять, что не ожидал такой реакции от артистки, и озвучил то, о чем она умолчала. На своей официальной странице в Instagram он опубликовал часть интервью Ахеджаковой, где та критикует его, а также пародию, о которой говорила звезда. "Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было...", - начал артист.

По его словам, он иронизирует над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении: "...Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы ее достойны... Пародия и сатира - это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете".

В заключение Максим Галкин обнародовал то, о чем не сказала Лия Ахеджакова. Оказывается, в момент выступления юмориста в "Современнике" актриса находилась в зале. "Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег", - заверил шоумен.

vladimir_vinokur Владимир Винокур призвал знаменитую актрису простить Максима Галкина за пародию

В свою очередь, актер "Аншлага" Владимир Винокур призвал знаменитую актрису простить юмориста за пародию. "Прошу Лиичку не обижаться. Если на артиста делают пародии, значит, он популярен", - сказал он. Народный артист РСФСР пояснил, что не занимает чью-либо сторону в этом конфликте. "Максим - мой коллега, он очень талантливый. Лия Ахеджакова - талантливая актриса. Люблю их обоих", цитирует Винокура "URA.RU".

Позже Лия Ахеджакова прокомментировала конфликт с телеведущим. Артистка отметила, что спор с юмористом не стоит такого активного обсуждения и назвала его ерундой, передает ТВЦ. "Вы не представляете, сколько звонков сегодня! Видимо, не о чем говорить совершенно", - заключила актриса.