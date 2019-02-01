Страшные сказы уральского Гомера

Гора Бажова была не синей, а Медной. Он писал о местах, отравленных красотой, о Рифейских горах, чьи очертания похожи на растянутый шрам на лице земли, где люди живут коротко и несчастливо, но зато сказочная женская сила защищает талантливых безумцев от неталантливых самодуров-начальников.

Далеко не каждому отрезку нашей земли довелось найти своего Гомера. Уралу в этом смысле повезло.

«Колдун уральский бородатый» начал писать поздно, когда ему было почти шестьдесят, когда он пережил потерю своих сыновей и вынес для себя, что приобрести сокровища можно тогда, когда отдашь за них самое ценное, что есть у тебя. Его старший сын погиб в младенчестве от голода. Младший, горячо любимый Алеша, сгорел 19-летним на работе, когда начальник заставил его варить бочку с порохом. Бажов сам говорил, что «начал писать, чтобы потушить свою боль». И потому все его рассказы - страшные, и главная мысль - тоже страшная: чтобы получить от земли самое дорогое, нужно сначала закопать туда самое дорогое.

Писательская карьера у уральского Гомера сложилась на зависть. Уже при жизни он стал брендом земли русской. В 1939 году его книга «Малахитовая шкатулка» предстала в советской экспозиции на Всемирной выставке в Нью-Йорке как драгоценный экспонат. На малахитовых пластинах, встроенных в кожаный переплет книги, красовались серебряные ящерки с мелкими хризолитами на спинках и рубиновыми глазками. Спустя семь лет фильм «Каменный цветок» Птушко получил приз Каннского фестиваля за лучшее цветовое решение.

Вот такая памятная доска висит на доме в Екатеринбурге, где жил писатель. Видимо, это главное в его сказах... Фото: wikimedia.org

Феномен Бажова настолько уникален, что до сих пор в него не верят. Разные люди вроде писателя Дмитрия Галковского пишут: мол, Бажов писал не сам, он воровал свои сказы у молодых писателей. Впрочем, для специалистов очевидно, что свои рассказы Бажов создавал сам. Он не собирал и не обрабатывал никакой фольклор. Истории про то, будто еще мальчишкой услышал он сказы от уральского деда Слышко, - выдумки. Его сказы стоят на подложке из немецкой мифологии и монгольского эпоса. Потому и сказы его ровно настолько же «уральские», насколько гоголевские истории «народные украинские».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Надо иметь глаз с крючочком да ухо с прихваткой. Ты пройдешь - ничего не приметишь, а он подберет камешек, да в котомку. С виду пустой, а для него - знак: приметливо галечка», - говорил сказочник.

С бажовских времен уральцы и продолжают жить на придуманном им Урале. «Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный»...

Все мы с детства видели и настоящий шелковый уральский малахит, который не перепутаешь со скучными, как линолеум, заирскими камнями. И персиковые, с мякотью, сердолики, и дымчатый кварц, поросший черной щетиной изнутри. Герои Бажова, привыкшие к красоте, равнодушны к деньгам. И единственный смысл несчастливой и короткой жизни видят в странном - с головой уйти в высекание каменных цветков, в постижении сути чего-то неведомого. К таким людям, гласит уральская легенда, Хозяйка особенно благоволит. Горе тому, кто встанет у них на пути. Со школьной скамьи уральские школьники знают, что история, описанная в «Приказчиковых подошвах», - правда. В любом уральском музее экскурсовод первым делом расскажет про то, как человек, умерев под землей, каменел и превращался в собственную статую.

Тамара Макарова в роскошной сказке Птушко воплотила красоту и силу Хозяйки Медной горы, а фильм получил приз Каннского фестиваля. Фото: Кадр из фильма

В модифицированном виде созданные Бажовым сказы ходят по уральской земле. О том, что горе вздумавшему уехать отсюда. Смерть, как бабка Синюшка с Урала, протянет к нему свои руки с телескопическим эффектом. А вот если самозабвенно трудиться на родной земле, высекая каменный цветок, то может случиться чудо. Приползет к тебе золотой Полоз и покажет, где сокровище.

Кстати, за годы Полоз из золотого стал серебряным. И в последние 17 лет (столько времени прошло с того момента, когда расформировали ракетную базу с ракетами «Сатана») его поиски ведутся особенно активно. Хитники с металлоискателями и наушниками до сих пор ходят по земле, пытаясь найти в ней сокровище, оставленное военными. В полях и лесах еще живы горы и холмы, изнутри которых раздаются голоса, горит свет и происходит много странного и непонятного.

И ходят слухи, что где-то военные, выезжая впопыхах, оставили серебряный кабель необыкновенной проводимости. И нашедший этот кабель из-под земли будет жить припеваючи. Но, понятное дело, найдут его не все, потому что кабель ползает, как Полоз, и выйдет на поверхность не перед всяким, конечно же.