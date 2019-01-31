Похититель картины Куинджи: Я собирался вернуть картину обратно. Мне просто надо было внимание к себе привлечь

Ограбление века, «Старики-разбойники — 2», как только не прозвали историю, произошедшую в прошлые выходные в «Третьяковской картинной галерее». А именно, неизвестный мужчина средь бела дня на глазах у изумленной публики взял и снял со стены драгоценное произведение искусства — картину «Ай-Петри» кисти Архипа Куинджи. И не просто снял, а еще и вынес за пределы музея. Украл! Слава Богу и уголовному розыску Москвы, похититель был тут же идентифицирован и пойман. Им оказался 32-летний Денис Чуприков. Что характерно, уроженец Крыма

- Вы любите искусство? - спросили у него члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников и Ева Меркачева. Они навестили Чуприкова в одном из ИВС столицы. Да, он до сих пор еще не переведен в СИЗО, хотя суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Ну так... Я хожу иногда по выставкам. Когда была «ночь музеев» мы с женой за вечер сразу несколько культурных заведений посещали. Вход же бесплатный.

- А в это воскресенье, когда вы оказались в "Третьяковке", не было же никаких акций и праздников?

- Не было, но я все равно билет не покупал.

- Как это?

- Ну просто прошел и все. Без билета.

Вот так вот! Оказывается Чуприков обокрал музей не только на картину, но и на входной билет стоимостью 500 рублей.

- Вообще-то я хотел посмотреть другую картину. Она называется «Христос в Гефсиманском саду». Очень она мне нравится. Посмотрел. Пошел дальше. Увидел эту, там Крым было написано. Сам не пойму почему, но вдруг захотелось ее забрать. Мне очень стыдно. Можете передать, что я прошу прощения у всех-всех россиян. Я вообще-то обычно не нарушаю закон и никаких правонарушений не совершал.

- Пишут же, что вы фигурант дела по ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков» -прим.ред).

- Нет такого! Было недоразумение, меня остановил ГАИшник и увидел в машине бутылочку. Это был афрозодиак. А он подумал, что наркотики. Но потом со всем разобрались и с меня все обвинения сняли.

- Что вы собирались с картиной делать?

- Вернуть обратно. Мне просто надо было внимание к себе привлечь. Я за несколько дней до произошедшего был у Кремля. У меня есть идеи, важные для нашей страны, хотел как-то передать их руководству России.

Однако, какие именно идеи, Чуприков не стал рассказывать правозащитникам. Хотя вот он был, казалось бы, его звездный час .

- Мне в Москве очень нравится жить. - Разоткровенничался он. - Хороший город. Здесь много возможности для заработка. Я в последние пару лет занимался бизнесом — продавал стройматериалы. Здесь в Москве закупал, отправлял в Крым . Еще был дистрибьютором питьевой воды. Много ездил по регионам. А до этого мы с женой присматривали за чужим хозяйством, развозили детей по школам и секциям, закупали еду, смотрели за участком и техникой. Ну как помощники по хозяйству, знаете. А потом вот я бизнесом занялся. Недавно у нас родился ребенок. Мы еще одного хотели усыновить.

Иван Мельников рассказал «КП», что этот горе-похититель по манере разговора и поведению слегка напоминает комедийного персонажа Михаила Галустяна — Александра Родионовича Бородача. То есть выглядит вполне безобидно, хотя и совершит такое тяжелое преступление.

- Оказывается, Денис Чуприков инвалид 2-ой группы. У него астма. Он попросил нас связаться с женой, чтобы она поскорее передала ему сменные вещи и ингалятор.

- Днем тут есть врачи. А ночью они уходят домой. А мало-ли, у меня случится приступ.

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