Благодетели бросились собирать деньги внуку Пугачевой

Никита Пресняков много работает, но денег все равно не хватает. Музыкант попросил поклонников оказать ему материальную помощь для записи песни и съемок клипа.

Пресняков-младший зарегистрировался в проекте, который позволяет фанатам поддерживать деньгами начинающие музыкальные коллективы. Благодетелям артист обещает небольшой процент от прибыли. Кроме этого фанаты получат возможность стать "сопродюсерами" трека его группы Мultiverseband "To Stay".

"У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни "To Stay" и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель - собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе!",- обратился Никита к поклонникам.

npresnyakov "Дочитай до конца по-братски!": Никита Пресняков попросил денег у поклонников

По его словам, как только наберется нужная сумма, у песни появится шанс заявить о себе во всем мире. "Поддерживайте музыкантов, которые этого заслуживают, и зарабатывайте на этом... Слушаешь музыку и получаешь деньги - мечта!", - заверил музыкан.

Внук Пугачевой признался, что очень переживает и хочет выиграть. "Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму!", - пообещал Пресняков-младший.

npresnyakov Отпрыск знаменитой фамилии сам зарабатывает на жизнь

В ответ сердобольные фанаты бросились выполнять просьбу музыканта. Они нахваливают молодого человеа за его стремление к самостоятельности и независимости,а также надеются, что все мечты и стремления Никиты будут исполнены.

Отметим, певец с ранней юности сам зарабатывает на жизнь. Дебютный альбом его группы был записан на собственные средства отпрыска знаменитой фамилии.

Между тем бабушке Никиты Преснякова Алле Пугачевой уже дали денег спонсоры. Недавно в Сеть просочился документ, согласно которому госкомпания "Вертолеты России" предоставит Алле Пугачевой 40 миллионов рублей на проведение юбилейного концерта Примадонны. В корпорации заявили,что участие в этом проекте позволит "не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране". В компании подчеркнули, что "финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".