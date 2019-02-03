Выжившая в ДТП с автобусом под Калугой школьница: "Никаких ремней безопасности не было, мы не пристегивались"

Спасательная операция на месте страшной аварии с автобусом в Калужской области продолжается. По последним данным, погибли семь человек. Трое из них - дети. На скользкой дороге автобус выбросило в кювет, где он опрокинулся на крышу. Но судя по всему, жертв могло быть меньше. "Комсомолке" удалось пообщаться со школьницей Викторией Шумляковой, которая была в салоне. Как и другие дети она - воспитанница танцевальной студии "Колибри" из города Ярцево Смоленской области.

- Вы были пристегнуты?

- Вы шутите? Чем? В этом автобусе вообще не было ремней безопасности. Никто не был пристегнут. На вид это очень старый автобус и я не знаю, почему мы именно на нем поехали.

- Вы были знакомы с погибшими?

- Да. Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. То что с нами случилось, просто ужасно.

Напомним, дети в сопровождении педагогов и родителей ехали из Ярцево в Калугу, где сегодня вечером должны были выступать на конкурсе талантов.

Отец одной из девочек, рассказал "КП", что за аренду автобуса они заплатили по 500 рублей с ребенка.

- Моя дочка жива, но кто-то должен ответить за случившееся. Мы всегда за все из своего кармана платили. Студия танцев - частная. За участие в конкурсах тоже платили. В этот раз еще и за этот проклятый автобус, - рассказал Валерий Константинов.

Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается центральный Следственный комитет. Тем временем Ространснадзор сообщил о старте внеплановой проверки, которая пройдет на территории всей страны.

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