"Бог забрал любимого". Жена Децла опубликовала в соцсетях пост в память о муже

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-03T09:27:15+03:00

Жена рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, Юлия опубликовала в своем Instagram пост, посвященный памяти своего мужа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кирилл Толмацкий ушел из жизни в Ижевске в возрасте 35 лет

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Жена рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, Юлия опубликовала в своем Instagram пост, посвященный памяти мужа. Известный исполнитель скончался в воскресенье, 3 февраля.

"Бог забрал любимого. RIP ["rest in peace" - "покойся с миром" - Прим. ред.]", - написала Юлия Толмацкая.

О кончине некогда популярного рэп-исполнителя Децла сообщил утром в воскресенье, 3 февраля, отец музыканта Александр Толмацкий. Позже стало известно, что музыкант скончался в Ижевске после завершения концерта; по предварительным данным, причиной смерти Децла стала остановка сердца.

Децл скончался в возрасте 35 лет. Пик его популярности пришелся на 2000-е годы; именно тогда музыкант выпустил такие альбомы, как "Кто? ты" и "Уличный боец".

У Кирилла Толмацкого остались жена и 13-летний сын.

ИСТОЧНИК KP.RU