Николай Дроздов: «В нашей компании Кирилл Толмацкий был лучшим кулинаром, а Жанна Фриске лучшей домохозяйкой»

Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов старше Кирилла Толмацкого на 46 лет. Но разница в возрасте не помешала им подружиться во время съемок 4-го сезона телепроекта «Последний герой». Дроздов и Толмацкий с другими участниками реалити-шоу жили на необитаемом тропическом острове между Панамой и Коста-Рикой. На острове все звали рэпера – Децл, и только Николай Николаевич Дроздов обращался к музыканту по имени. Дроздов переживает из-за смерти Кирилла и в беседе с «Комсомольской правдой» вспоминает о том, как они дружили.

- Николай Николаевич, молодой рэпер из обеспеченной семьи как вел себя на острове?

- Не поверишь, но Кирилл оказался очень воспитанным парнем, из приличной культурной семьи. Не кичился. Умел к себе вызвать уважительное отношение, исключительно своим трудом и культурным поведением, вежливым обращением. Я очень ценил его и всегда называл только на «вы». Не верится, что теперь Кирилла нет в живых. Царствия ему небесного!

Дроздов и Толмацкий с другими участниками реалити-шоу жили на необитаемом тропическом острове между Панамой и Коста-Рикой

- Вы слушали музыку Кирилла?

- К сожалению, нет. Он мне говорил: «Вы лекции читаете студентам – они их слушают с интересом, вы довольны. Потому что перед своей аудиторией выступаете. Когда я пою перед молодежью, то они меня понимают и довольны. И я счастлив, что доставляю им удовольствие..» Но мы с Кириллом держали хороший товарищеский контакт, и даже дружеский – мы выживали вместе на острове. Именно в таких условиях проявляется настоящий характер людей. Кирилл был лучшим кулинаром, я был лучшим собирателем дров и мелких животных для еды, Жанна Фриске была самой лучшей домохозяйкой или сестрой-хозяйкой (в нашей компании такое понятие было), а самым лучшим костровым был Максим Сергеевич Покровский.

Дроздов переживает из-за смерти Кирилла и в беседе с «Комсомольской правдой» вспоминает о том, как они дружилиФото: Елена ВАХРУШЕВА

- Когда последний раз видели Кирилла?

- По приезду в Москву у нас не было общих интересов и контактов, у нас не было общих мест пребывания. Но однажды Кирилл пригласил меняна свою интернет-передачу – он там рассказывал о разных видах музыки. Я ему предложил: «У нас с вами было совместное общение и труд, я вас очень уважаю за это, но я ни одной вашей песни не слышал и этот жанр меня не интересует. Мы же не будем говорить с вами о русской народной песне? Лучше давайте посвятим эту передачу, нашу встречу воспоминаниям об острове. Я его уговорил, и мы так здорово вспомнили нашу общую историю.

КСТАТИ

Однажды на острове Кирилл Толмацкий наловил лягушек. А Николай Николаевич Дроздов определил, что они ядовитые, но если снять шкуру и промыть мясо, то этих лягушек можно приготовить на ужин. Из лягушек сварили суп, из-за которого у участников случилось отравление. Но обошлось без тяжелых последствий. Дроздов очень переживал. Что не мешало потом по ночам Дроздову и Толмацкомцу вдвоем ловить жаб и болтать по душам.

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