2019-02-03T18:44:51+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом под Калугой погибла многодетная мама

Семилетняя дочка женщины чудом выжила
Анастасия ВАРДАНЯН
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В числе погибших многодетная мама Елена КлевцоваВ числе погибших многодетная мама Елена КлевцоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Страшная авария с автобусом унесла жизни семи человек. В списке погибших трое взрослых и четверо детей. Напомним, воспитанники танцевальной студии "Колибри" ехали на выступление в Калугу из города Ярцево Смоленской области. Водитель не справился с управлением. Автобус вынесло в кювет, где он перевернулся на крышу.

В числе погибших многодетная мама Елена Клевцова. Женщина сопровождала свою семилетнюю дочку Ксению. Девочка чудом выжила и сейчас находится в больнице. Женщина скончалась на месте ДТП. Известно, что кроме дочери у нее двое сыновей 17 и 11 лет.

- Она жила для детей. В дочке души не чаяла. Ксюша в прошлом году пошла в школу, танцевала в ансамбле и Лена никогда одну ее на выезды не отпускала. Она всегда была рядом. Это трагедия всех нас, не стало очень хорошего человека. Без мамы остались трое детей, - рассказала "КП" подруга женщины Екатерина Свиридова.

Женщина сопровождала свою семилетнюю дочку Ксению. Девочка чудом выжила и сейчас находится в больнице Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Женщина сопровождала свою семилетнюю дочку Ксению. Девочка чудом выжила и сейчас находится в больницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, семьи погибших получат компенсацию - 1 миллион рублей. В больницах Смоленска находятся 13 детей и шестеро взрослых. По данным регионального департамента здравоохранения, угрозы жизни нет.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. У следствия масса вопросов к руководству коммерческой фирмы, у которой был арендован автобус.

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Четыре часа спасители вытаскивали из покореженного кузова двухэтажного автобуса пострадавших. Итог ДТП печален: семь человек, в том числе четверо детей, погибли, еще 20 госпитализированы. Все произошло утром, в воскресенье, 3 февраля, на 128-м километре трассы Калуга — Вязьма. На дороге двухэтажный автобус занесло, он вылетел в кювет и перевернулся прямо на крышу (подробности).

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16 детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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