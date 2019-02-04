В Берлине антифашисты попытались сорвать митинг памяти жертв фашизма

В Берлинском районе Марцан группа местных жителей попыталась возложить цветы к мемориалу памяти жертв фашизма, но столкнулись с противодействием левых активистов, именующих себя «антифашистами». Ежегодное мероприятие проходило на самом высоком уровне, с участием послов России, США и Белоруссии. Также почтить безвинно убитых репрессивной машиной гитлеризма пришли представители почти всех парламентских партий; хватало и обычных людей: для большинства немцев «историческая вина» германского нацизма за агрессию во Второй мировой — это тема, где двух мнений быть не может.

Однако воздать траурные почести помешали около 30 молодых людей, заблокировавших проход к мемориалу. Развернув плакаты с надписями «Нет расизму», они протестовали из-за присутствия здесь активистов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Их «антифашисты» считают врагами — несмотря на то, что члены АдГ регулярно (в том числе в интервью «Комсомолке») осуждают любые попытки реабилитации нацизма.

Инцидент произошёл ещё 26 января в 11 часов дня, но известно о нём стало только сейчас, когда в распоряжении «КП» оказались фото и видео, снятые очевидцами.

Протестовать вышли активисты группировки "Черный блок", ранее отметившейся погромами в ГамбургеФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— На мероприятии столь высокого уровня, с участием послов стран антигитлеровской коалиции, присутствовало лишь трое полицейских, которые не смогли помешать этой выходке «антифашистов». Что ж, тогда члены АдГ, дабы не накалять ситуацию, просто ушли (несмотря на то, что были приглашены официально). Я написал обращение в полицию по поводу инцидента, но оно до сих пор без ответа, — рассказал нам один из очевидцев, депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Это далеко не первый случай агрессии «антифашистов» и других группировок леворадикального толка в адрес немецких консерваторов. Три недели назад в Сети появились доказательства, что за недавним нападением на депутата Бундестага от АдГ Франка Магница могла стоять ячейка «Антифы» в его городе Бремен.

— «Альтернатива для Германии» — единственная партия Бундестага, постоянно выступающая против антироссийских санкций, — говорит эксперт Уральского информационно-аналитического центра, политолог Михаил Фрибен. — Другие политические игроки, которые стоят на иной позиции: за «либеральные ценности» и ориентацию на США (так называемые «левые глобалисты») — постоянно слабеют, в том числе судя по электоральным опросам. Неудивительно, что в отсутствие реальных шансов победить на предстоящих в мае выборах в Европарламент, радикальные группы «левых глобалистов», наподобие той же «Антифы», перешли к прямой агрессии в адрес оппонентов.

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