В Москве мужчина пустил газ в квартире и угрожает взорвать дом

В пятницу, 1 февраля, стало известно об угрозе взрыва дома, расположенного на Ташкентской улице на юго-востоке Москвы. По данным источника "КП", там мужчина пустил газ в своей квартире и угрожает взорвать все здание.

На месте работают пожарные и Мосгаз. Из-под двери квартиры на 4 этаже доносится запах газа, спасатели готовятся вскрывать ее.

Кстати, отметим, в последнее время газ часто становится причиной ЧП. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 24 января взрыв и последующий за ним пожар произошли в новом жилом доме в подмосковной Балашихе. Причем без жертв тогда не обошлось: двое рабочих погибли из-за металлических газовых баллонов при установке натяжных потолков.