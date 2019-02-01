2019-02-01T19:22:11+03:00
Происшествия

В Москве мужчина пустил газ в квартире и угрожает взорвать дом

Инцидент произошел на Ташкентской улице на юго-востоке столицы [обновляется]
Дарья ИВАШКИНА
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На месте работают спасателиНа месте работают спасателиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 1 февраля, стало известно об угрозе взрыва дома, расположенного на Ташкентской улице на юго-востоке Москвы. По данным источника "КП", там мужчина пустил газ в своей квартире и угрожает взорвать все здание.

На месте работают пожарные и Мосгаз. Из-под двери квартиры на 4 этаже доносится запах газа, спасатели готовятся вскрывать ее.

Кстати, отметим, в последнее время газ часто становится причиной ЧП. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 24 января взрыв и последующий за ним пожар произошли в новом жилом доме в подмосковной Балашихе. Причем без жертв тогда не обошлось: двое рабочих погибли из-за металлических газовых баллонов при установке натяжных потолков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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