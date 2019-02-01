Россияне бросились скупать золотые червонцы: ждать ли запрета доллара в стране

И дело не в том, что Россию обвиняют в золотых играх с Венесуэлой (пусть сначала докажут). Чувство дискомфорта вызывает мысль, что ЦБ России стал абсолютным чемпионом мира по закупкам драгоценного металла (более 274 тонн в 2018 году) в то время, как население продолжало беднеть. Инвестиции в золото — это, конечно, хорошо, но почему бы в людей не инвестировать побольше? Особенно на фоне постоянно декларируемой заботы правительства о народе.

Вот и бродит мысль: такой острый интерес к золоту в ущерб социальным обязательствам власти — он ведь неспроста: банкиры заранее готовятся к какому-то потрясению.

Страсть к презренному металлу проснулась не только у нашего ЦБ, но и у аналогичных структур в других странах, которые могут себе это позволить. В 2018 году мировые центробанки закупили золота вдвое больше, чем в 2017-ом, показав самый высокий аппетит после шока 1971 года, когда был отменен золотой стандарт.

Сейчас резервные системы скопили 18% от всего золота, добытого на Земле за всю историю человечества. И не планируют униматься даже несмотря на то, что желтые брусочки имеют тенденцию к подешевению (в 2018 году — на 1,6%). И пускай себе дешевеют, зато не обесценятся они никогда. К тому же за первый месяц 2019 года золото уже отыграло 0,5% из утраченных в прошлом.

Как рассказал «КП» президент Ассоциации региональных банков Гарегин Тосунян, в России активно закупает драгоценные металлы не только ЦБ, но и обычные кредитные учреждения. А граждане стали охотнее открывать «металлические счета» и приобретать золотые червонцы несмотря на то, что их цена иногда вдвое выше, чем стоимость содержащегося золота. Выпуск таких ценных сувениров увеличился в соответствии со спросом.

- На валютном рынке нет стабильности. Падает доверие к доллару, существуют проблемы у евро, и все обернулись к золоту, - говорит Тосунян. - В прошлом веке отменили золотой стандарт, но веры людей в золото никто не отменял.

- Не приведет ли это к тому, что мы вернемся на несколько веков назад и будем носить вместо нарезанной бумаги в кошельках мешочки с золотыми монетами за пазухой?

- Золотые деньги и сейчас существуют, как и генетическая память, которая говорит, что если у тебя в кармане есть золотой — значит все в порядке. Но в большое количество золотой наличности я не верю. А о том, что неплохо бы иметь некую валюту, привязанную к золоту, сейчас говорят многие, и все громче.

ЦБ России вышел на 4 место в мире по количеству золотых запасов, каждая двенадцатая тонна мирового резервного золота (2113 тонн из 34 тысяч) находится в наших хранилищах. Казалось бы, какие могут быть причины для беспокойства?

Да хотя бы такая. Весь прошлый год ЦБ избавлялся от долларов. К примеру, из ценных бумаг США мы выводили суммы, превышающие $1 млрд в месяц, а в ноябре — почти $2 млрд. Эти «интервенции», кроме всего прочего, поддерживали рыночный курс рубля на приличном для стагнирующей экономики уровне. Но если продолжать в том же духе, то мы неизбежно столкнемся не только с золотым изобилием, но и с дефицитом «зеленых» в России, что может ударить как по производству, имеющему экспортную составляющую, так и по физическим лицам, которые планируют провести отпуска в странах, где доллар является главной «разменной монетой». Ведь не поедешь же туда с сувенирным золотым червонцем.

А если доля «зеленых» в обороте станет маргинальной, как это было в советское время, то его курс в нашей стране перестанет быть биржевым. И появятся два курса: официальный, установленный банкирами, и — подпольный. А раз так, то эмитированные в России карты просто перестанут быть мультивалютными, и мы сможем по ним расплачиваться только дома.

Впрочем, еще хуже будет, если доллар все-таки возьмет и рухнет сам, как предсказывают некоторые экономисты. Банкиры к этому готовы, а мы?

КСТАТИ

Современные золотые монеты номиналом в 10 рублей стоят на рынке столько же, сколько и николаевские золотые червонцы — от 20 тысяч. Разница между ними в том, что в царском червонце золота примерно на 1,5 грамма меньше, чем в современном. Если же монета является более редкой, то к этой цене можно смело добавлять от одного до двух нулей.