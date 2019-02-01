2019-02-01T13:30:26+03:00
Политика

Песков заявил, что Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золота

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение о продаже золота является суверенным правом Венесуэлы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Песков заявил, что Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золотаПесков заявил, что Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золотаФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о намерении Венесуэлы продать часть своего золота России.

- Мне не известно о каких-либо переговорах на этот счет, я не располагаю какой-то информацией, - подчеркнул Песков.

Однако пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение о продаже золота является суверенным правом Венесуэлы и "здесь нечего комментировать".

Песков также отверг возможность посредничества России при продаже золота третьим странам, сообщает "ТАСС".

Ранее стало известно, что Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие дни отправить 15 тонн золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что агентство Bloomberg тоже со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Центробанк Великобритании решил не отдавать правительству президента страны Николаса Мадуро венесуэльские запасы золота по просьбе «официальных лиц» США – в частности, советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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