«Верните Курилы, что вам жалко, что ли»: Популярный писатель о том, к чему приводит любовь к японским комиксам

Когда многотысячная наполеоновская армия вторглась на территорию Российской Империи, вся русская аристократия изъяснялась на французском. Французская мода, французская литература, французская кухня, французские обычаи завоевали Россию задолго до Наполеона. Французы всегда безусловно гордились своей культурой, своей нацией, своей страной, а русские— не всегда.

Американская культура без борьбы победила СССР в девяностые. Но теперь любить Америку немодно. Новое поколение любит Японию. Сказочно прекрасную и сказочно дорогую страну, которая не отвечает нам взаимностью. Что знают японцы о России? В основной массе — ничего. «Русские пьют водку, а Южные Курилы нужно вернуть». Япония охотно принимает русских туристов (после долгой процедуры получения визы), но крайне неохотно берет русских на работу и редко предоставляет гражданство. Те, кто жил и работал там, вспоминают о недружелюбном отношении соседей и коллег, о молчаливой травле в коллективах и показных улыбках. Но почему нашу молодежь так тянет в эту страну? Ответ простой: аниме.

Во время работы над новой книгой я слушала беседы молодежи, увлеченной японской анимацией и комиксами. В частности, школьники и студенты смотрели аниме «Золотой идол» — о том, как во время русско-японской войны хороший японец Сугимото боролся с ужасными русскими варварами, выкалывая им глаза и кромсая их штыком. Порубив плохих русских на кусочки, хороший Сугимото встретил девочку из племени айнов, полюбил ее как родной папа и отправился с ней навстречу приключениям. Этот мультфильм единодушно был признан хитом сезона. Одна из фраз в обсуждении вызвала у меня шок: «Благодаря этому аниме я впервые узнал о культуре айну». Стоп-стоп. Каждый взрослый русский знает о геноциде айнов, который японцы устроили на тех самых Курилах. Почему же молодежь больше верит японским аниматорам, чем русским историкам? Почему студентов не смущает, что в японском мультике выкалывают глаза русским? Видят ли студенты в любимом аниме очевидную нелюбовь к собственному народу? Где их чувство собственного достоинства?

«Верните им Курилы, вам жалко, что ли? А заодно и Крым Украине», — так может ответить любой школьник, увлеченный японской культурой. Любители Японии все чаще мечтают переселиться на Южные Курилы, чтобы получить японское гражданство. Опросы населения показывают, что против передачи Южных Курил выступают около 80 % россиян. Кто же остальные 20 %? Это те, кто ходит на митинги, ест суши, смотрит японский артхаус и цитирует Басё. Те, кому не интересно смотреть про Чебурашку. Беда русских в том, что они слишком открытый и искренний народ, готовый излить душу каждому встречному и поперечному. Отсюда покаянные картины Германа и Звягинцева, «чернуха» в сериалах, повальная самокритика в литературе. Японцы, напротив, стараются создать хорошее впечатление о себе. Все некрасивое должно быть скрыто от посторонних глаз. Зачем смотреть, как в России все плохо, когда можно смотреть, как в Японии все хорошо? И студенты бегут от неприглядных российских будней в волшебный мир аниме, где много приключений и девочек в коротких юбках, из-под которых выглядывают трусы.

Японские аниматоры не рассчитывают на успешные продажи в РФ. Наша молодежь распространяет аниме пиратским способом, с любительскими переводами и озвучкой. Многие для этого учат японский. Можете ли вы представить себе японца, который учит русский, чтобы смотреть Звягинцева? Россия безнадежно проиграла на этом фронте. Значит ли это, что новое поколение россиян — не патриоты? И да, и нет. Многие студенты понимают, что культура одно, а политика —другое. И шутят, Южные Курилы нам еще пригодятся, как и остров Хоккайдо".

СПРАВКА "КП"

Елена Одинокова - молодой прозаик из Санкт-Петербурга, публикующий книги под псевдонимом "Упырь Лихой". Критики называют "Упыря Лихого" писателем "невероятной сатирической мощи", специалиста по "смехотерапии", руководствующегося не идеологическими конструктами или пропагандистскими штампами, а здравым смыслом.

Сатирический роман Упыря Лихого "Славянские Отаку" вышел в прошлом году в издательстве "ФлюидФлай" в серии "Книжная полка Вадима Левенталя".

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