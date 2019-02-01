Исландия: 7 мест, которые невозможно забыть... и выговорить

В Исландии вообще нет ничего обычного. Остров находится в Атлантическом океане и ...на двух континентах сразу. Именно тут соединяются евразийская и американская тектонические плиты. Тут ветер сбивает с ног в буквальном смысле слова. Краски – или такие яркие, что и в фотошопе не придумать, или вообще отсутствующие, монотонно серые. Цены исландские тоже особенные – такого дорогого кофе я не пила больше нигде.

Подробную инструкцио о том, как не разориться в этой феерически красивой и фантастически дорогой стране, я уже написала. Рассказала и о том, почему исландцы стали такими необычными и очень крутыми.

Сегодня – про главные достопримечательности и исландский язык. Путешествие наше иногда напоминало сцены из “Гарри Поттера”. Помните, там был “тот, кого нельзя называть”. Вот и мы настраивали навигатор на “полуостров с троллями”, “первую из ледниковых лагун” и “ тот водопад, который можно сфотографировать изнутри”. Потому как выговорить и тем более запомнить названия исландских красот, мягко говоря, очень сложно.

Хотя ...достигается упражнениями. Помните, как телеведущие всего мира сражались с названием вулкана Эйяфьядлайокудль, парализовавшего полеты по всей Европе? И ведь все выучили!

Нет, есть и простые названия: Голубая Лагуна (термальные бассейны, греющиеся вулканическим жаром), Арфа (очень красивый концертный зал в Рейкъявике) или Гейзер (по-исландски он Гейсир, потом его именем назвали все гейзеры мира. Сейчас патриарх спит, а рядом с ним выбрасывает в небо кипяток гейзер по имени Строккур).

КИРКЬЮФЕДЛЬФОСС

Гора Киркьюфедль высится в городе Грюндарфьордур на полуострове Снайфедльснесс на западе Исландии, а у горы шумит водопад Киркьюфедльфосс. Прочитали без запинки? Поздравляю! Исландский тест на дикцию пройден. Гора невысокая, около 450 метров, но из-за своей необычной формы стала одной из самых фотогеничных в Исландии.

Название переводится как Церковная гора, или Гора-церковь. Опять же исключительно из-за формы, никакого храма рядом с горой нет. Киркьюфедльфосс - соответственно, водопад у горы Киркьюфедль. К концу путешествия по Исландии я научилась даже понимать некоторые слова-скороговорки. Если -фосс - значит, водопад. Их в Исландии сотни. Если -федль - значит, гора.

Киркьюфедльфосс в переводы - "водопад у горы-церкви", К концу поездки я научилась не только читать исландские названия, но и местами переводить! Если фосс, значит, водопадФото: Юлия СМИРНОВА

СНАЙФЕДЛЬСНЕСС

Полуостров Снайфедльснесс на карте выглядит как палец длиной 90 километров, вытянутый от острова в Атлантический океан и указывающий на запад, в сторону Америки. Побережье полуострова изрезано глубокими фьордами, что делает его неимоверно живописным, а дороги вдоль океана - столь же неимоверно длинными и извилистыми.

Тоже полуостров Снайфедльснесс. Драматический пейзаж в прибрежной деревне Арнарстапи.Фото: Юлия СМИРНОВА

На полуострове расположен ледник Снайфедльсйокудль и его тезка - национальный парк. Да, если -йокудль - значит, речь про ледник.

Симпатичные обитатели полуострова Снайфедльснесс.Фото: Юлия СМИРНОВА

СЕЛЬЯЛАНДСФОСС

Водопад на юге Исландии, прямо у Кольцевой дороги, опоясывающей остров. От сотен других исландских водопадов отличается тем, что к нему можно зайти "за кулисы" - прямо туда, за мощные струи воды и даже за радугу! За водопадом пещера, к ней по мокрым камням ведет скользкая дорожка. А внутри - реальное ощущение Нарнии, сказки, чуда!..

Кстати, Сельяландсфосс течет из того самого знаменитого на весь мир вулкана Эйяфьядляйокудль.

Сельяландсфосс. Водопад, который можно увидеть изнутри. И радугу среди струй тоже!Фото: Юлия СМИРНОВА

СКАФТАФЕДЛЬСЙОКУДЛЬ

Скафтафедльсйокудль - ледник в национальном парке Ватнайокудль. А Ватнайокудль, в свою очередь, самый большой ледник Европы! От визит-центра к леднику ведет пешеходный маршрут, около 4 километров туда и обратно. На сам ледник зайти нельзя, только смотреть через ледяное озеро.

Пейзаж - сто пятьдесят оттенков серого. Из всех мест на Земле, которые я видела, больше всего напоминает арктический архипелаг Новая Земля. Но и фильм про экспедицию на далекую недружелюбную планету здесь тоже запросто можно снять.

Скафтафедльйокудль. Ледник в национальном парке Ватнайокудль.Фото: Юлия СМИРНОВА

ЙОКЮЛЬСАУРЛОУН

А это ледниковая лагуна в том же национальном парке, претендующем на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глыбы льда откалываются от ледника и плывут в Атлантический океан. Иногда с шумом переворачиваются. Зрелище сюррелистически завораживающее.

Йокюльсаурлоун "снималась" в двух фильмах про Джеймса Бонда - "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас", а также в голливудской картине "Лара Крофт. Расхитительница гробниц".

Йокюльсаурлоун. Ледниковая лагуна, откуда айсберги плывут в Атлантический океан.Фото: Юлия СМИРНОВА

СИГЛУФЬОРДУР

В позитивном (во всяком случае, в солнечную погоду) рыбацком городке Сиглуфьордур на берегу одноименного фьорда на севере Исландии запросто можно представить, что мы сейчас не чуть южнее Полярного круга, а где-нибудь на средиземноморском курорте. Ну, снег не склонах, и что? Приморский ресторанчик с открытой террасой, деревянные мостовые, причалы, запах свежей рыбы... Вот она, исландская идиллия!

Сиглуфьордур. Очень позитивный (в солнечную погоду) рыбацкий городок на берегу одноименного фьорда.Фото: Юлия СМИРНОВА

ХАДЛЬГРИМСКИРКЬЯ

Церковь высотой 74 метра в Рейкъявике - едва ли не самое высокое сооружение во всей Исландии. Строили ее почти 40 лет, с 1945-го до 1986 года.

Памятник у церкви - Лейфу Эриксону, исландскому викингу, который (и в этом уверены все местные жители) еще в 11 веке добрался до Америки.