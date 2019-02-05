Северный полюс смещается с аномальной скоростью

Ученые бьют тревогу - северный магнитный полюс Земли смещается с невиданной ранее скоростью, достигнув аномального показателя в 55 километров в год. Смещение происходит от Канады к Сибири.

"Северный магнитный полюс двигается со скоростью около 55 км в год. В период с 1900 по 1980 год его перемещения были незначительными, но за последние годы они существенно ускорились", - заявил сотрудник британского геологического исследовательского центра в Эдинбурге Сьяран Бегган.

Для сравнения - в 2000 году скорость смещения составляла порядка 15 км в год. За 18 лет она увеличилась в три с лишним раза.

Cеверный магнитный полюс Земли движется в сторону Сибири. Фото ncei.noaa.gov

По словам специалистов из американского Национального института информации об окружающей среде, северный магнитный полюс Земли смещается от Канады и практически прямолинейно движется в сторону Сибири. Ученые вынуждены спешно пересматривать карту земных магнитных полей. Она используется как для средств навигации и обеспечения безопасности передвижения военных и гражданских самолетов и кораблей, так и для привычных карт Google Maps в смартфоне.

Традиционно пересмотр Мировой Магнитной Модели происходит раз в несколько лет, пишет The Guardian. Последняя версия была создана в 2015 году. Планировалось, что она будет использоваться до 2020 года. Однако, по словам ученых, магнитное поле Земли меняется так быстро, что модель придется менять в самое ближайшее время. "Ошибка постоянно увеличивается, - констатировал специалист по земному магнетизму Арно Шуйа. - В начале 2018 года мы провели очередную оценку Мировой Магнитной Модели и обнаружили, что, хотя прошло всего три года из традиционного пятилетнего цикла, она уже выходит за установленные рамки точности".

Ученые выяснили, что аномальная скорость смещения полюсов вызвана ускорением геомагнитной пульсации в 2015-2016 годах и быстрым изменением магнитного поля в районе Северного полюса. Как следствие - магнитное поле Земли становится слабее. Ученые предупреждают: планета становится уязвимее перед солнечными бурями, способными ввергнуть в хаос наше общество, основанное на электричестве. Кроме того, земная жизнь подвергается гораздо большим дозам солнечной радиации и другим неприятным воздействиям из космоса.