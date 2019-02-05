Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова

"Беременная" от Филиппа Киркорова фанатка Светлана Сафиева перед смертью общалась с Андреем Малаховым. Женщина всерьез опасалась за свою жизнь и заявляла об убийстве.

"Здравствуйте. У меня проходит очень серьезная сделка по квартире. Я не уверена, что она пройдет и не закончится убийством. Они заставили меня сфальсифицировать справку об отсутствии беременности, заставили под угрозой жизни, чтобы я была для бандитов более уязвима. Приходил ночью в квартиру Карибов. Они с Денисом и Иваном пытались провести убийство. У меня голова разрывается, как будто глаза вырывает и надбровные дуги", – говорит Софиева на камеру", - рассекретил разговор с Сафиевой шоумен Андрей Малахов. Речь шла об элитной квартире в центре Москвы, стоимость которой оценивается в сотни миллионов рублей.

Андрей Малахов рассекретил разговор со Светланой Сафиевой.

В итоге женщина умерла при очень странных обстоятельствах. Сафиева, которая несколько месяцев назад говорила, что "носит под сердцем детей Филиппа Киркорова", скончалась от остановки сердца в одной из столичных больниц. В студии ток-шоу "Прямой эфир" родственники и друзья женщины, а также медицинские работники рассказали об ужасных подробностях ее смерти.

Племянница умершей Оксана Хоменко и приемная дочь Олеся Сафиева прилетели из Волгограда сразу, как только узнали о смерти Светланы. Женщины о кончине родственницы узнали из СМИ. "Конечно, первая мысль - шок. Мы связались с сыном Светланы. Денис подтвердил нам информацию... В последний раз мы общались с ней 9 января", - поделились Оксана и Олеся.

В студии также появился и специалист Центра здоровья Василий Шуров, где лечилась Светлана. "В ее голове доминировала идея о беременности. Когда мы начали ее обследовать и нашли проблемы, то услышали в ответ, что у нее никаких проблем нет, и мы все наговариваем. Говорила, что проходила обследование в Лондоне, и там ничего не выявили. Отказывалась от лечения", - сообщил медик.

Также он диагностировал у нее отклонения: "Это длительно нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с сопутствующими заболеваниями".

Психотерапевт добавил, что Сафиева пришла к ним за сутки до смерти в запущенном состоянии: "Поднялось давление, сахар. Мы вызвали скорую и перевели ее в реанимацию".

Также врач поведал, что, скорее всего, из-за патологических изменений психики Сафиева разбазарила все многомиллионное состояние погибшего мужа. А тяжелое заболевание осложняло ее общение с детьми. "Сын один раз приехал. Он в курсе ее соматических проблем и длительной нелеченной психиатрической патологии. Такое ощущение, что он от этого очень устал... Она болеет более десяти лет. Мальчику 21 год. Он в этом варится с 11 лет", - заметил Шуров.

Сам 21-летний Денис Сафиев от комментариев и участия в съемках отказался. Наследник забрал мать из морга спустя шесть дней после ее кончины. Когда молодой человек узнал о ее смерти, то н первым делом забрал ее документы, которые хранились в палате. Среди этих документов был и договор о купле-продаже квартиры стоимостью 650 миллионов рублей. Там находились и выписки из банков о сбережениях Светланы на общую сумму около 12 миллионов рублей.

fkirkorov На новость о гибели своей главной фанатки отреагировал Филипп Киркоров

На новость о гибели своей главной фанатки отреагировал и сам Филипп Киркоров. Домработница поп-короля Людмила Дороднова появилась на шоу с крестной матерью артиста. Дороднова передала слова Филиппа. "Он в курсе и очень-очень переживает. Он говорит: "Конечно, это трагедия для всех". Она действительно была его преданной поклонницей", - заметила помощница по хозяйству.

Как писал сайт kp.ru, в конце 2018 года 53-летняя москвичка Светлана Сафиева пыталась взыскать через суд с Филиппа Киркорова 200 тысяч долларов на роды. Дама утверждала, что ждет тройню от короля российской поп-сцены. Точку в этой истории поставил Андрей Малахов. Телеведущий отвел Сафиеву в клинику на УЗИ. Там выяснилось, что у Светланы ложная беременность, а большой живот - всего лишь "жировой фартук". Как стало известно "КП", 25 декабря Сафиева побывала на концерте Филиппа Киркорова в "Олимпийском", а потом женщину отправили на лечение. Позже родственники Светланы Сафиевой сообщили о ее смерти.

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