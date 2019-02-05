Жильцы сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу: «Нас с нижней квартирой разделяла буквально фанерка»

Давно не было в Москве таких масштабных пожаров, как случился в «звездном» доме на Никитском бульваре, 12. В огне погибло 8 человек и все они без исключения обители коммунальной квартиры №48.

Огромная, восьмикомнатная квартира. Она как-будто не из 21 века, а откуда-то из прошлого - восемь звонков у двери, длинный темный коридор, общая кухня и санузлы, двери, двери, двери. Среди владельцев комнат числятся три семьи. Одна из них (Шакурова Елена, ее престарелая мать Алла Иванова Нагорнова и дочка Галия с двумя малолетними сыновьями) погибла в огне. Им в коммуналке принадлежало пять комнат. Трое других погибших - арендаторы. Мать с сыном Сыроватские, и девочка-студентка Лиза Первякова.

- Это ужасно! Я до сих пор в себя не могу прийти. Всех погибших я знал лично. - Рассказал «Комсомолке» один из владельцев комнат в общей квартире. - Я сам там жил ведь раньше (в последние годы он свои комнаты сдавал). Алла Ивановна, Елена и Галия, они были моими соседями. 17 лет я их знаю. А квартиранты! Они же с осени только вот здесь поселились. Ужасно это все. Все эти люди, я знаю точно, всегда рано спать ложились. Так что у них даже не было попытки спастись, они задохнулись угарным газом и все! Знаю, что беременную женщину и ее мужа спасли, их прямо из окна достали пожарные. Видимо, они снимали комнату у Шакуровых (тоже часто сдавали в найм, жить-то на что-то надо было).

- Как они могли так быстро задохнуться, ведь пожарные приехали уже через три минуты?

- Видимо хватило. Ведь между нашей квартирой №48 и той, что под нами № 44 не было нормальной межэтажной перегородки. Ее разобрал еще 16 лет назад предыдущий владелец, тот, что был до Ксении Башмет. Его звали Джеффри Свитбаум. До этого межэтажное перекрытие было метр — слой керамзита, слой утеплителя жаропрочного — все как положено. Но ему захотелось потолки повыше — не 4 метра, а 5 и он разобрал свой потолок, который вообще-то был нашим полом. Это такой был ужас. У меня из комнаты было видно его квартиру. Шумоизоляции никакой. Пыль строительная у нас в 48-ой просто везде была. Мы ходили буквально по голым, шатающимся доскам, а внизу 4 метра высота. Потом он щели заделал просто фанерой и все. Ксения Башмет, которая купила у него квартиру 5 лет назад, все эти годы, оказывается, слышала каждый звук из нашей коммуналки. Кто когда в туалет ходит, кто пришел, ушел. Удивительно, что ее это устраивало.

Жители квартиры №48 объединились тогда 15 лет назад и пошли против американца в суд.

Поэтажный план квартиры №44 до и после перепланировки. Слева - 2003 год, справа - 2005 год.

- Два года шли тяжбы. Мы требовали вернуть все, как было по плану БТИ. ДЕЗ составил нам акты, зафиксировав, что происходило в нашей квартире. Про пыль, про щели, про все. Мы заказывали техническую экспертизу.

Копия заявления в ДЕЗ, написанного в 2004 году.

Мужчина показал решение суда (имеется в распоряжении редакции). А там действительно, какие-то странные вещи.

Из экспертизы: «В квартире, где проживают истцы , имеются многочисленные трещины штукатурного слоя, которые согласно акта технического обследования ДЭЗ Пресненского р-она произошло в результате ремонта нижерасположенной квартиры 44... Согласно Отчета №171/04-3 по состоянию на 21.09.2004, в ходе работ по перепланировке квартиры №44 было разобрано межэтажные перекрытие. Работы проводились без разрешения. В результате этого массы дисперсной пыли скопились в подпольном пространстве»

Адвокат ответчика же предъявил суду журнал «Штаб-квартиры» от декабря-января 2002 года, из которого, якобы, видно, что до покупки аппартаментов была сделана эта перепланировка и сама жилая площадь использовалась, как частная галерея Скена. Суд этот журнал «обозрел» (как значится в документах) и принял во внимание. Так же, что законопослушный американец после покупки пошел оформлять перестрой и принес утвержденный план БТИ, в котором ясно видно, что уничтожены абсолютно все перегородки. Так, что даже площадь квартиры увеличилась на 10 метров. Есть и договор купли-продажи между Свитбаумом и предыдущим владельцем Байба О.И.

Однако, служители Фемиды решили, что: «Суду не предоставлено доказательств нарушения плана переустройства квартиры ответчиком, повлекшего за собой порчу жилого помещения истцов и иных нарушений, которые произошли в результате выполнения переустройства....Кроме того, доводы ответчика о том, что снос межкомнатных перегородок и вскрытие межэтажных перекрытий были произведены предыдущими жильцами квартиры до 12.02.2003, то есть до момента покупки квартиры истцами не опровергнуты, что не позволяет суду установить лицо, непосредственно виновное в причинении вреда истцам»

Копия судебного постановления, предоставленная "Комсомольской правде".

Копия судебного постановления, предоставленная "Комсомольской правде".

Копия судебного постановления, предоставленная "Комсомольской правде".

Копия судебного постановления, предоставленная "Комсомольской правде".

Хорошенькие дела! Вместо того, чтобы обязать владельцев квартиры № 44 (хоть прошлых, хоть нынешних) вернуть все, как было и как положено по САНПИНам, суд оставил все, как есть.

- Одним словом, все наши требования были отклонены. Коммунальщики нам сказали, вот когда провалитесь вниз, к нему в квартиру, тогда и приходите. А перепланировку Джеффри узаконил. Мы еще пару лет писали во все инстанции, Лужкову писали, но все но все бесполезно. Устали бороться и смирились. И вышло то, что вышло — люди погибли.

- А кто такой этот американец? Так быстро сориентировался в нашей российской действительности, что сумел узаконить такие явные нарушения?

- Я не знаю. Бизнесмен какой-то. Я с ним общался пару раз. Он спросил, есть ли у меня миллион долларов. А раз нет, то что ты, мол, со мной тягаться вздумал. Джеффри съехал 5 лет назад, больше про него я ничего не знаю.

- Вы уже были на месте трагедии?

- Нет. А что там делать? От квартиры ничего не осталось, пол полностью провалился. Что дальше будет не знаю даже пока еще. Кто будет ремонтировать и как мне неизвестно. Никакие официальные власти со мной по этому поводу не связывались. Не до этого, люди погибли — вот что самое страшное. Я был в СК, помогал устанавливать личности погибших.

- В вашей коммуналке была старая проводка?

- Нет! Буквально 3 месяца назад мы ее полностью поменяли. Перекладывали силовой кабель питающий весь стояк, и нашу 48-ю полностью отключили от света. 3 дня люди без электричества сидели. Сказали, пока не поменяете всю проводку, не подключим вас. Пришлось скидываться, нанимать бригаду, менять все провода. Потом комиссия из ТСЖ приходила и работу принимала. Алла Ивановна ездила в Мосэнерго, писала заявление, чтобы нас подключили. Оттуда тоже были специалисты и все проверили. Так что все у нас было нормально.

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