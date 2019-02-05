Анатолий Куликов, генерал армии: Находили у криминалитета целую программу внедрения во власть

- Анатолий Сергеевич, сейчас многие задаются вопросом - как люди с криминальным прошлым попадают в депутаты и в сенаторы?

- Я вам вот что могу рассказать... В 1997-м, при проведении одной из спецопераций по борьбе с организованной преступностью, в одном из сибирских городов, по-моему, это было в Красноярске, наши сотрудники задержали преступную группу... И среди изъятых материалов и документов было программное обеспечение внедрения криминала во власть и правоохранительные структуры.

- И что в этой программе?

- Вот там как раз очень подробно был расписан алгоритм действий человека с судимостью, с криминальным прошлым - по продвижению в органы власти и внутренних дел.

- И как же предлагалось «делать карьеру»?

- Если говорить о первом направлении - это работа (активная и безупречная!) в общественных организациях, в местных органах власти... Во втором случае - устройство в школу милиции (теперь полиции. - А.Г.) и так далее.

Это не значит, что сегодня среди депутатов и сенаторов, сотрудников органов внутренних дел — сплошь преступники. Но, уверен, есть и те, кто по этой программе прошел во власть и в правоохранительные структуры.

- То есть - там такая четкая, грамотная программа, да? Что криминал, взяв ее на вооружение, вот так - запросто проникает туда, куда хотел?

- Конечно, это - скажем так - серьезное программное обеспечение было. Своего рода «воспитательные» (с точки зрения преступного мира. - А.Г.), «идеологические» мероприятия, приемы воздействия на молодых людей и так далее. Это уже такая каста преступная готовилась. По крайней мере, с моей стороны - это не голословное заявление.

- А что же там было такого, в этой программе?

- А ничего особенного. Просто - программа внедрения. А вот теперь представьте себе ту фактуру, которую мы имеем на сегодня. В том числе - по факту одного из кавказских кланов. Разве это не похоже? Это - прохождение молодого Арашукова (речь о Рауфе Арашукове, который стал сенатором. - А.Г.) не похоже на реализацию этой программы? И по срокам, и по методике – все сходится.

- Может быть, надо не ждать, пока они проникнут…

- Так никто и не ждал. Вы думаете, кто-то ждал? Конечно же, вы помните, как проводили мы, начиная с 1995-го, операции «Вихрь» по этнической преступности.

- Да, помню...

- Ведь практически мы вытеснили этническую преступность со всех российских регионов, где она уже доминировала.

- А много вытеснили?

- Много.

- Сколько?

- Это были примерно трехзначные цифры.

- Вы сами всех вытесняли - только силами МВД?

- Нам очень хорошо помогли другие силовые структуры, включая и Вооруженные силы, и Главное разведывательное управление, которое нам давало хорошо информацию. И вот эти результаты были. Мы вытеснили их.

- Насовсем?

- Да... Правда, не скрою, что эти «высоты» заняли, так скажем, другие, местные преступные группировки. Тем не менее, этническая преступность была подвинута почти во всех регионах России.

- А чего же вы вытесняли, вытесняли, - а все равно там остались? Арашуковы...

- Вы знаете… Преступность - как явление, любой вид преступности, терроризм - как явление, их нельзя искоренить полностью. В жизни - нельзя их вот искоренить.

Но задача государства, правоохранительных органов состоит в том, чтобы уровень преступности, уровень терроризма понизить до социально терпимого, который бы не разрушал власть, не сеял недоверие к власти, не доводил людей до раздражения. Вот в чем главная задача.

- Понятно...

- И, когда мы говорим – победим коррупцию, победим терроризм, победим преступность... Хрущев вон уже пытался победить, и нам обещал к 1980 году показать последнего преступника. Но этого не произошло даже в условиях сплошного тоталитарного контроля и жесткого режима и диктатуры пролетариата. И никогда это не произойдет.

- Ах, жаль...

- Но, повторяю, - опустить все это зло до уровня социально терпимого, чтобы это были исключения, чтобы это был казус, чтобы это людей не раздражало, - вот наша задача.

- Рассказывают байку, что якобы, когда Бастрыкин и Чайка появились в тот самый примечательный момент в Совете Федерации, там как бы напряглись многие.

- Я тоже читал все эти анекдоты. Сочиняют на этот счет - да....

- Какой анекдот вам больше всего понравился?

- На эту тему? Когда учитель спрашивает у детей: какие вы знаете приметы у птиц? Девочка говорит: если воробей в пыли копошится, значит, будет дождь. Мальчик говорит: если ласточка высоко летит, будет буря не скоро, если низко – буря будет скоро. Третий мальчик говорит: а если Чайка на трибуне, значит, арестуют сенатора.

- Сейчас много, по вашим прикидкам? Я про криминал во власти.

- Я не берусь говорить, это очень рискованная оценка экспертная.

- Спасибо, что так откровенно нам рассказали, что есть, оказывается, целая методика.

- По крайней мере, мы тогда столкнулись с этим. Кстати говоря, Владимир Абдуалиевич Васильев (ныне - глава Дагестана. - А.Г.) этим тогда занимался. И как раз по его линии мы вышли на это дело.

- Когда он был замом министра внутренних дел?

- Да, когда он был первым замом и возглавлял главк по борьбе с оргпреступностью.

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