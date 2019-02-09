Дневник стилиста: Зарабатываю на тайных процентах и комплиментах

«Ангелина, не молчите! Я пакую чемодан, такси ждет, что по двум последним платьям и туфлям?!» - это СМС от клиентки будит меня в 5.24 утра, и, судя по такси, ответить я должна срочно.

У неопределившейся с гардеробом бизнесвумен утром - доклад на международном форуме, вечером - опера. А я ее персональный стилист, а значит, и на рассвете должна экстренно сообразить ей ­гардероб. Таких индивидуальных клиентов у меня три, и считается, это лютое везение, ведь я у них на ­зарплате. 40 ? 45 тысяч - столько стоит моя круглосуточная готовность говорить, что они не потолстели, что пуховик ­молодит больше шубы, а их ноги не бледнее, чем у соседки.

Как я попала в профессию

После вуза я трудилась логистом в оптовой компании и всем своим гастритом ненавидела работу. Пока не ушла в декрет, где единственной отдушиной был поход в магазин - если не купить, то хотя бы примерить новую коллекцию. Фото начала выкладывать в Инстаграм, и как-то все закрутилось. 10, 20, 25 тысяч подписчиков. Многие просили совета, как им скомбинировать ту или иную вещь. Ух ты, да у меня получается! Оплатила обучение в Миланской школе дизайна, 230 тысяч рублей за три месяца - лучше бы машину поменяла. Потому что учить - не мешки ворочать, а теория моды и то, что выбирают русские женщины на выход, сочетается, как ушанка с вечерним платьем.

Например, западные наставники говорят: casual-стиль рулит: белая рубашка, широкие брюки-палаццо и крупный ремень сделают ваш образ, а мои клиентки кричат, что в таком сиротстве они не пойдут. Платье где? А вырез? Я туфли Saint Laurent для чего покупала? На банки с огурцами ставить?

Поэтому деньги на миланскую школу быстрее отбились бы на курсах психолога. Куда важнее внимание и комплименты, которые я должна тонко вплетать в запросы клиентов. Клянусь: женщина обязательно купит вещь по моему совету, если ей заранее сказать, что она чудо как хороша...

Выгодный шопинг

Час шопинг-сопровожде­ния со мной стоит 5000 рублей, меньше 4 часов я не работаю. Это минимум, при котором можно собрать базовый гардероб. И это притом что я заранее езжу в магазин и присматриваю вещи. Причем я против левых понтов: собираю гардеробы как из массмаркета, так и из брендовых магазинов. В Москве и крупных городах есть большие дисконт-магазины, где весь люкс представлен в одном месте. Мне выгодно вести туда будущую модницу, поскольку тут у стилиста с именем есть персональная скидка - от 2 до 5%. Если меньше чем на 60 тысяч гардероб не собирается, можно в уме прикинуть мой тайный процент.

Битва за шмотки

Но если шопинг-сопровож-дение - работа мечты, то разбор гардероба - просто вынос мозга! Однажды я разбирала гардероб жены крупного бизнесмена. У нее под гардеробную было выделено четыре комнаты, и она не хотела расставаться даже с ободком для волос. Муж постоянно грозился урезать ей расходы на шопинг, и та боялась, что ей не в чем будет ходить. Не в чем?! Да там вещей - три модных дома можно одеть! После трех часов битв за каждую шмотку я поняла, что мои нервы не стоят этих денег...

Разбор гардероба стоит 15 тысяч как единоразовая акция, и 4 тысячи час работы - если клиенту нужно обновить сезонные выходы. Сначала мы выносим все вещи, женщина их меряет, потом мы выкидываем ненужные, и я собираю (иногда и из прежних вещей) новые комплекты. Фотографирую их, сортирую, оформляю в электронном виде, присылаю заказчице. Вдруг она забудет, что с чем сочетается?

Бондарчук и «фарш»

Но в случае с VIP-клиентами (теми, у которых я на зарплате) это не работает. У них нет времени, да и ниже их достоинства искать какие-то снимки. Они кидают мне эсэмэской техзадание («презентация часов, будет Бондарчук и «фарш»). Расшифровываем. У каждого светского мероприятия есть хедлайнер, по статусу которого понятно, стоит ли туда идти или нет (известный режиссер, продюсер, скандальная актриса). «Фарш» - крупные бизнесмены. Исходя из этих данных я собираю не сколько модный, сколько брендовый образ. Все вещи должны быть из последней коллекции. За этим строго следят другие гости и потом обсуждают. А вот, скажем, на премьеру кинокартины клиентке можно одеться скромнее: типа приехала после работы, немного casual. То же самое, если тусовка проходит в выходной: среди VIP важно подчеркнуть, что время - роскошь и они могут позволить себе дорогую расслабленность в воскресенье.

Круговорот платьев в природе

Комиссионки - отдельная песня. Чем богаче человек, тем больше он привык все получать со скидкой. И, покупая дорогую вещь, уже прикидывает, сколько может получить с ее перепродажи. Но ни один VIP не пойдет светиться в обычную комиссионку, есть закрытые, для своих. Вещи туда отво­зят посредники, чаще всего - стилисты, да и расценки там очень вкусные. Иногда можно отбить до половины начальной стоимости. Но чаще всего это 25 - 30%. Хотя, согласитесь, с сапог Balmain за 140 тысяч тоже неплохо. Я не жадничаю - беру 2% за услуги с клиента, еще 2% мне платят владельцы комиссионки. Им выгодно, если хорошие модные вещи привозят к ним, а не к конкурентам.

Еще недавно тайными комиссионками пользовались и звезды шоу-бизнеса, но потом придумали хитрую фишку - гаражная распродажа на благотворительные цели. Выкупают на сутки номер в отеле или в каком-нибудь помещении, пишут пост в соцсетях, что хотят помочь старикам, а потому продают свои брендовые вещи. Свозят весь неликвид - свой и своих звездных подруг.

Расхватывают за сутки, хотя скидывают с первоначальной стоимости жадные кумиры порой всего 10 - 20%. ­Едва ли эти деньги доходят до ­домов престарелых. ­Круговорот платьев в природе не должен останавливаться.

Среди моих клиентов тоже есть звезды, и ради работы с ними я готова терпеть все их опоздания и капризы. Ведь клиент-звезда сразу повышает твои расценки как стилиста. Все хотят одеваться у того, у кого одевается сама Вера Б. А уж если она еще упомянет в своем Инстаграме, кто собирал ее образ, - бинго! Будут у меня на интернет-страничке и новые посетители, и реклама...

САМОКРИТИКА

Невыспавшаяся и с пучком

Меня веселят Инстаграмы начинающих имиджмейкеров, которые при полном параде и макияже фотографируют себя в примерочных. Опытный стилист - это человек в удобном костюме и в кроссовках, без мейкапа, с пучком на голове и вечным недосыпом... С тех пор как я стала зарабатывать на создании стиля, я перестала модничать. Жалко тратить на это время. Хотя работу свою обожаю. Женщина, которая с помощью правильно подобранной одежды стала счастливее, дает тебе такой заряд энергии, на котором можно пережить не одну распродажу.

СОВЕТЫ

Шесть правил, как выглядеть хорошо

- Не покупайте реплики брендовых вещей. Подделку сумки видно сразу, производители экономварианта никогда не будут тратиться на дорогую фурнитуру. А в ней вся соль.

- В вещь надо влюбиться. Когда вещь ваша и на вас идеально села, вы заряжаетесь уверенностью. И окружающие тут же считывают, что вы «девушка на миллион».

- Базовые футболки, классические брюки и юбки покупайте в массмаркете (нет смысла тратиться), а вот пальто, джинсы и ­обувь - в люксе со скидкой. Последние делают стиль и должны быть безупречны.

- Не экономьте на белье и парикмахере. Первое поднимет вашу грудь на нужную высоту и не даст сутулиться, второй добавит элегантности при самом простом образе.

- Улыбайтесь!

КАЗУС

Роберт Де Ниро подставил

Без провалов не обходится. Однажды известный дизайнер презентовал свою новую коллекцию в метро. «В будний день, зимой, пожалуй, брючный костюм и высокие лодочки - будет шик!» - решила я и именно так одела клиентку. А все пришли в вечерних платьях: накануне кто-то шепнул кому-то, что приедет Роберт Де Ниро, и русский бомонд решил, что это повод выгулять самые дорогие обновки... Де Ниро не приехал, но клиентка в брючном костюме почувствовала себя сиротинушкой и закатила скандал...

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