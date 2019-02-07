2019-02-07T02:57:48+03:00
Звезды

Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Информацию подтвердили «КП» родители малыша
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Виктория Лопырева родила сына в США. Фото: МаретаВиктория Лопырева родила сына в США. Фото: Марета
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Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром.

Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердила «КП» сама телеведущая.

Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердила «КП» сама телеведущая. Фото: Марета

Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердила «КП» сама телеведущая. Фото: Марета

Пока родители решают, как назвать ребёнка, который появился на свет в одном из госпиталей США.

Напомним: в середине декабря Виктория Лопырева рассказала «КП» о том, что готовится стать мамой.

- Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила,-рассказала о своём избраннике Виктория.

Первенец Виктории Лопыревой родился 5 февраля. Фото: Марета

Первенец Виктории Лопыревой родился 5 февраля. Фото: Марета

Правда, имя своего спутника телеведущая тогда не раскрыла. А потом в Интернет попали папарацционные снимки, на которых беременная Лопырева и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, загорают в Майами. Виктория подтвердила, что Булатов, который ранее был супругом Татевик Карапетян - дочери владельца компании «Ташир», - тот самый мужчина, от которого она ждет первенца.

- Я не разглашала имя отца ребенка много месяцев и не собиралась этого делать до родов. Не хотела вносить в свою жизнь жадное любопытство посторонних людей. Держала руки на животе, в котором сейчас вся моя вселенная, и радовалась, что избавлена от суеты и напряжения всех лет, предшествовавших чемпионату мира. Подготовка к главному футбольному событию далась мне нелегко, нагрузки были адские. Я выдержала все, но безмерно устала. Думала, что после чемпионата отдохну, приду в себя, а потом уже мы подумаем о ребенке. Но все случилось раньше, неожиданно, и меньше всего мне хотелось бы броских заголовков.

Виктория Лопырева со своим избранником, бизнесменом Игорем Булатовым. Фото: Марета

Виктория Лопырева со своим избранником, бизнесменом Игорем Булатовым. Фото: Марета

«КП» удалось связаться с Викторией.

- Это самый счастливый день в моей жизни! Спасибо за поддержку читателям «КП»! -поблагодарила своих поклонников Виктория Лопырева.

Кстати, в США рожали многие звёздные мамы: Кристина Орбакайте, Алсу, Светлана Лобода и многие другие.

Там недавно родила дочь и подруга Лопыревой Нюша. Видимо, она посоветовала Виктории клинику и проверенных врачей.

«КП» поздравляет Викторию с рождением малыша!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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