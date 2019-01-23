Виктория Лопырева - о своем новом избраннике: Когда узнала, что жена Игоря беременна, предложила расстаться

В конце декабря в эксклюзивном интервью «КП» посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева рассказала, что, расставшись с певцом Николаем Басковым, встретила новую любовь и ждет первенца.

- Он не публичный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится, - говорила «КП» о своем возлюбленном Виктория. - Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. В интервью я часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила.

Правда, имя своего избранника телеведущая тогда не назвала. Тайна раскрылась недавно, когда в сеть попали папарацционные фотографии, на которых беременная Лопырева и ее спутник, бизнесмен Игорь Булатов, отдыхают на пляже в Майами. Виктория подтвердила, что Булатов, который ранее был женат на Татевик Карапетян - дочери владельца компании «Ташир», - тот самый мужчина, от которого она ждет ребенка.

Как только это стало известно, выбор Лопыревой публично осудили Андрей Малахов (телеведущий отписался от Вики в Инстаграме) и Ольга Бузова. Они оба высказались в соцсетях: мол, нехорошо уводить мужчину из семьи. Хотя Ольга сама в свое время встречалась с женатым футболистом Тарасовым, у которого тогда была 2-летняя дочь. Сам Игорь Булатов в коротком интервью сказал, что предыдущие отношения уже давно завершил, просто не афишировал это в прессе.

Обо всем этом мы расспросили Викторию, которая по-прежнему находится с отцом своего будущего ребенка на отдыхе в Майами.

Виктория Лопырева. Фото: Личный архив

«У Игоря двое детей»

- Вика, как вы познакомились с Игорем?

- Мы давно знакомы, лет десять, наверное, но всегда просто дружили. То, что случилось потом, объяснению не подлежит, это было словно вспышка. Чувства вообще сложно объяснить. Проще сказать, почему человек не нравится.

- Как только появились ваши совместные фото из Майами, в интернете стали уверять, будто вы дружили не только с семьей Игоря, но и с его бывшей женой...

- Для меня остается загадкой, почему после того, как люди приняли решение не жить вместе и разъехались, одну из сторон так удивили наши совместные фотографии. Мы с Татевик не подруги и никогда ими не были, хотя я к ней заочно относилась с симпатией. Мы и виделись-то всего несколько раз в жизни - на каких-то мероприятиях. В сети гуляет наше совместное фото, так вот, оно сделано, скорее всего, на дне рождения общих друзей. Я даже не вспомню, где именно. На любом публичном событии, где я нахожусь в качестве гостьи или ведущей, меня фотографируют десятки человек - не как подругу, а как Викторию Лопыреву. Могут и на улице подойти, это обычная практика. Тех, кого я считаю своими подругами, кого люблю и кому доверяю, - всего несколько человек. С Татевик мы никогда не дружили домами. Впрочем, по просьбе Игоря я делала рекламу их бизнеса - салона красоты.

- СМИ утверждают, что Игорь до сих пор женат и совсем недавно стал отцом. Так ли это?

- У Игоря двое детей. Как и почему брак их начал распадаться, что там у них произошло - эти вопросы не ко мне. Считаю, что неэтично обсуждать отношения других людей. У нас и так достаточно диванных экспертов, которые часами обсуждают чужую личную жизнь.

- Вы знали о том, что жена вашего возлюбленного ждет ребенка?

- Когда узнала, была уже беременна. Нашего ребенка, Богом данного, оставила бы в любом случае, а с Игорем решила расстаться, но мы оба в итоге просто не смогли этого сделать.

Бизнесмен Игорь Булатов. Фото: Личный архив

Вела свадьбу бывшего мужа Бузовой

- Как вы восприняли высказывания в свой адрес Андрея Малахова и Ольги Бузовой? Они друзья семьи Карапетян, зарабатывают у них на корпоративах или просто по каким-то другим причинам не любят вас?

- Вы всерьез считаете, что меня может интересовать мнение Бузовой? Вместе с Николаем Басковым я вела свадьбу ее бывшего мужа (футболист Дмитрий Тарасов. - Ред.) и Насти Костенко - это единственное, что нас хоть как-то связывает. Что касается Малахова, то его отписку в социальной сети я вряд ли бы заметила самостоятельно, к слову, на Андрея я никогда подписана не была. Да, он общается с семьей Карапетян. Если таким образом ему удалось публично засвидетельствовать свою преданность и получить какую-то выгоду для себя или своей программы, то и слава богу. Помню, когда Андрея уволили с Первого канала, я его поддерживала. Мы с Колей Басковым даже были на его программе. К слову, сразу после отписки мне позвонили и попытались пригласить на программу Малахова. Очевидно, им позарез нужен рейтинг.

- Вам устроили такую кампанию, когда вы ждете ребенка, а ведь волноваться нельзя.

- Вы правильный термин употребили - кампания. Это организовали люди, разместившие серию грязных материалов в прессе. Разве можно стать лучше или счастливее, оскорбив кого-то? Месть никому еще счастья не приносила, да и личный бренд на этом не построишь.

- Как переживает всю эту ситуацию отец вашего ребенка? Не возникло ли у него проблем в бизнесе в связи с публичностью этого скандала? (В день публикаций фото из Майами фамилия Булатова исчезла с сайта компании «Ташир», где он раньше занимал пост вице-президента. - Ред.)

- На него оказывается всяческое давление, и, наверное, все, что мы видим сейчас, делается именно ради этого. Но вся эта грязь вокруг сделала нас даже еще ближе. Мы любим и счастливы.

- Вы наверняка могли предположить такое развитие ситуации. Почему выбрали именно Игоря?

- Отвечу так: не могла не выбрать. Это такое сильное чувство, что ему невозможно было сопротивляться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первыми поддержали Басков и Нюша

- Андрей Малахов сказал в недавнем интервью: «Больше всего мне жаль Николая Баскова, который мечтал отправиться под венец с Викторией. Я представляю, как разбито сердце Баскова». Как Николай отреагировал на вашу беременность и новый роман?

- Коля остался моим другом, близким человеком. Он поступил как настоящий мужчина, первым позвонил и поддержал меня. Я очень ему благодарна.

Николай Басков защитил бывшую невесту. Фото: Личный архив

- В соцсетях пишут, что папарацционные фото из Майами - постановочные. Мол, вам самой зачем-то потребовалось слить эту информацию в печать...

- Я не разглашала имя отца ребенка много месяцев и не собиралась этого делать до родов. Не хотела вносить в свою жизнь жадное любопытство посторонних людей. Держала руки на животе, в котором сейчас вся моя вселенная, и радовалась, что избавлена от суеты и напряжения всех лет, предшествовавших чемпионату мира. Подготовка к главному футбольному событию далась мне нелегко, нагрузки были адские. Я выдержала все, но безмерно устала. Думала, что после чемпионата отдохну, приду в себя, а потом уже мы подумаем о ребенке. Но все случилось раньше, неожиданно, и меньше всего мне хотелось бы броских заголовков. Думаю, фотографии заказали те же люди, которые подняли шумиху и скандал в прессе.

- Вы решили рожать в Майами. Говорят, вас там консультирует по поводу материнства певица Нюша, недавно родившая дочь.

- Нюша - очень светлый человек, а теперь еще и молодая мама. Надавала мне столько полезных советов! Где я буду рожать, решу в ближайшее время. Возможно, в Москве, ведь дома и стены помогают.

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