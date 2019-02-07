«Я уезжаю из страны, но не в Америку»: Панин прокомментировал слухи о своей эмиграции

Интернет шумит о переезде скандального актера Алексея Панина в Америку. Мол, знаменитый балагур намекнул в своем Инстаграме, что хочет переселиться в Штаты.

Однако в эксклюзивном интервью «Комсомолке» 41-летний Алексей Панин опроверг эту новость. Переезд актер действительно планирует, но не в Америку.

- Не помню, чтобы я где-то сообщал, что уезжаю жить в Америку, - сказал «КП» Алексей Панин.-У меня действительно есть американская виза, но она давно просрочена. У меня есть действующая европейская виза. Журналисты снова фантазируют.

Я в Америку не планирую переезжать. Да, я хочу уехать из России, но я не обсуждал с журналистами свои планы. И это будет точно не Америка. Переезд из России уже решен, но он намечен на следующий год. Не раньше. Мне надо доделать свой фильм «Я вернулся». Пока я не могу все бросить и переехать. И самая важная вещь — мне нужно продать квартиру, поскольку у меня нет средств, чтобы достать из коробки деньги и уехать.

Плюс мне надо купить новое жилье в одном из европейских городов. На побережье. Название страны пока говорить не буду.

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